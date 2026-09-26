La volatilidad vuelve a escena y se paga con más Riesgo País

En la Argentina, el problema no parece estar del lado de la oferta de dólares. El superávit comercial alcanzó U$S 2.187 millones en agosto, las liquidaciones del agro superarían U$S 3.300 millones en septiembre y las colocaciones de deuda offshore ya suman U$S 1.650 millones. Sin embargo, el BCRA acumula compras por apenas U$S 238 millones en el mes, mientras el dólar mayorista llegó a superar los $ 1.520: la demanda privada está absorbiendo una parte creciente de la oferta disponible. Según Ber, los operadores perciben que los “mini deslizamientos” del tipo de cambio, que son ocasionales, podrían formar parte de la estrategia implícita de las autoridades. La atención se concentra en el ritmo de compras del Banco Central, que se ha estabilizado en torno de los U$S 10 millones diarios. El debate se focaliza en si debería acelerarlas para maximizar las reservas y fortalecer su posición con vistas a 2027, cuando podría intensificarse la demanda de cobertura, plantea el economista.