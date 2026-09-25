Thor Medina hizo historia en un "Batalla" inolvidable

El número cuatro terminó siendo el protagonista de una jornada que había sido preparada durante semanas para quedar en la historia. Thor Medina había llegado especialmente para correr el “Batalla” y lo hizo cargando con una chapa difícil de ignorar: en febrero había ganado el Gran Premio “Miguel Alfredo Martínez de Hoz”, de Grupo I, en el hipódromo de San Isidro, y luego había representado a la Argentina en el Gran Premio “Latinoamericano” disputado en Lima, Perú. Era, además, el único de los 13 participantes que llegaba con un triunfo de Grupo I en la temporada.