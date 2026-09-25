Baby Etchecopar contó cómo fueron los últimos días de Oscar el "Negro" González Oro

Al referirse a la frecuencia con la que se comunicaban, Etchecopar aseguró que tanto él como Daniel Hadad y Eduardo Feinmann solían estar en contacto diario con el periodista. “Lo llamamos permanentemente por tres meses. Y veníamos viendo la involución. Nosotros sabíamos que el ‘Negro’ ya no quería vivir”, detalló Etchecopar sobre el deterioro que atravesaba su colega y la postura que había tomado frente a su delicada situación.