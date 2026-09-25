Baby Etchecopar contó cómo fueron los últimos días de Oscar el "Negro" González Oro

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Oscar González Oro a los 74 años este viernes en Uruguay, Baby Etchecopar reveló que el locutor padecía una profunda depresión y un deterioro anímico irreversible.
- Etchecopar relató que Oro vivía solo y no superó el fin del éxito de Radio 10 ni el cambio generacional de los medios, pese a la contención diaria que le ofrecían sus colegas.
- Mientras la familia autorizó su cremación en Uruguay, sus allegados impulsan un homenaje en Argentina para reivindicar su figura y legado histórico en la radiofonía nacional.
Baby Etchecopar recordó a Oscar “El Negro” González Oro, quien falleció este viernes a los 74 años en Uruguay. El conductor recordó su amistad con el locutor y el impacto que tuvo para ambos su paso por Radio 10.
Al referirse a la frecuencia con la que se comunicaban, Etchecopar aseguró que tanto él como Daniel Hadad y Eduardo Feinmann solían estar en contacto diario con el periodista. “Lo llamamos permanentemente por tres meses. Y veníamos viendo la involución. Nosotros sabíamos que el ‘Negro’ ya no quería vivir”, detalló Etchecopar sobre el deterioro que atravesaba su colega y la postura que había tomado frente a su delicada situación.
En la misma línea, Etchecopar se refirió al estado anímico de González Oro y aseguró que “estaba agotado, triste y deprimido”.
“Hay una enfermedad de esta época que habría que tratarla desde el periodismo, que es la depresión. Él sufrió la tristeza de ya no ser”, explicó el conductor, al hablar de las dificultades que afrontaba Oscar durante el último tiempo.
El recuerdo de Radio 10
Acto seguido, Baby destacó la importancia que tuvo para ambos su paso por Radio 10, una experiencia que les permitió crecer profesionalmente en una emisora de semejante magnitud. También se refirió al impacto que tuvieron en González Oro el paso del tiempo, el cambio generacional en los medios y la dificultad de replicar el fenómeno que habían logrado allí.
“Ese milagro de hacer 50 puntos en la radio se acabó, no se existe más. Y, eso, el Negro no lo soportó”, manifestó.
En esta misma línea, el conductor recordó la propuesta que le habían hecho a Oscar para sumarse a trabajar junto a él y Feinmann. “Pero, para ese entonces, él ya había perdido la chispa. Era como ese cantante que canta la misma canción, pero no tiene ganas del estribillo”, señaló.
“Él nunca pudo remontar y lo sé porque yo hablé mucho con él. Él quería volver con 50 puntos y el mundo cambió pero él estaba acostumbrado a eso”, enfatizó en diálogo con Mediodía bien arriba (TV Pública).
Cómo fueron los últimos días de González Oro
Sobre las últimas horas de Oro, Baby aseguró que el periodista “estaba solo”, ya que sus hijos se encuentran en Europa. Además, reveló que los familiares habrían decidido cremar su cuerpo.
Luego, Etchecopar adelantó que ninguno viajará para despedir a su padre formalmente. No obstante, informó que uno de ellos fue el encargado de dejar asentada la orden y autorizar la cremación.
Poco después, el conductor garantizó que Oscar contó con la ayuda de Daniel Hadad, quien puso personal a su disposición en Uruguay para que el periodista afrontara sus días de la mejor manera. “No es que se lo abandonó, todos estábamos pendientes”, aseveró.
De hecho, Baby compartió que él mismo había preparado una habitación en su casa de Buenos Aires para recibir a Oscar, en caso de que quisiera estar acompañado. No obstante, contó que el periodista rechazó su invitación en reiteradas oportunidades.
“Nosotros le decíamos: ‘Veníte seis meses, tomá sol, te hacemos la comida. Pero él decía que no”, sumó.
A modo de cierre, Etchecopar manifestó su intención de organizar un homenaje para que colegas, figuras del periodismo y amigos cercanos puedan despedirlo. También aprovechó para remarcar el lugar que ocupó González Oro en la historia de la radiofonía argentina.
“Tiene que ser un emblema a seguir para que los medios no sean panfletos periodísticos sino lugar de animación para el pueblo que nos escucha”, concluyó.