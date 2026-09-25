Manzur se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y hablaron sobre Tucumán

El dirigente también trasladó a la conversación con Cristina Kirchner las inquietudes que, según afirmó, recoge durante sus recorridas por Tucumán. “También compartí con @CFKArgentina lo que escuchamos en cada recorrida por la provincia”, expresó. A continuación, enumeró a los sectores que, según sostuvo, manifiestan preocupación por el contexto económico. Mencionó a “trabajadores, jubilados, comerciantes, productores y estudiantes” y señaló que todos ellos enfrentan “una realidad económica cada vez más difícil”.