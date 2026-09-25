Manzur se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y hablaron sobre Tucumán

Resumen para apurados
- Juan Manzur se reunió en Buenos Aires con Cristina Kirchner para analizar el impacto negativo de las políticas de Javier Milei en la economía y sociedad de Tucumán.
- La charla abordó la crisis en la producción y el empleo regional, marcando diferencias con el gobernador Osvaldo Jaldo, quien mantiene un vínculo cercano con la Casa Rosada.
- La foto ratifica el alineamiento de Manzur con la conducción del PJ nacional y perfila una interna peronista en Tucumán de cara a una eventual candidatura a gobernador en 2027.
El senador nacional y ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se reunió con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y compartió detalles de la conversación a través de sus redes sociales. Según contó, ambos analizaron la situación del país y, en particular, el escenario que atraviesa la provincia.
“Compartí un gran encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que conversamos e intercambiamos opiniones sobre la realidad que atraviesa nuestro país y en particular la situación de la provincia de Tucumán”, escribió Manzur.
La situación económica ocupó un lugar central en la charla. “Analizamos especialmente la situación económica, la realidad de las economías regionales y el impacto negativo que las políticas económicas nacionales están teniendo en nuestra provincia”, señaló el senador.
Manzur planteó que ese escenario tiene consecuencias concretas sobre distintos sectores de la economía tucumana. En su publicación, hizo referencia al impacto de las medidas nacionales “en la producción, el empleo y la vida cotidiana de las familias”.
El dirigente también trasladó a la conversación con Cristina Kirchner las inquietudes que, según afirmó, recoge durante sus recorridas por Tucumán. “También compartí con @CFKArgentina lo que escuchamos en cada recorrida por la provincia”, expresó. A continuación, enumeró a los sectores que, según sostuvo, manifiestan preocupación por el contexto económico. Mencionó a “trabajadores, jubilados, comerciantes, productores y estudiantes” y señaló que todos ellos enfrentan “una realidad económica cada vez más difícil”.
El encuentro se inscribe en el escenario electoral de Tucumán. Manzur aún no confirmó si será candidato a gobernador en 2027, aunque en agosto admitió que “uno siempre tiene ganas” y en las últimas semanas intensificó sus recorridas por la provincia.
En ese contexto, su aparición junto a Cristina Kirchner -presidenta del Partido Justicialista nacional- vuelve a marcar su posicionamiento dentro del peronismo, en momentos en que mantiene fuertes diferencias con el gobernador Osvaldo Jaldo. Manzur cuestiona el vínculo del mandatario con el gobierno de Javier Milei y sostiene una postura crítica frente a las políticas nacionales, mientras Jaldo reivindica el diálogo con la Casa Rosada.