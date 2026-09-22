Extienden la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad.
En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la ex mandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.
El magistrado había solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento y concluyó que acató las reglas impuestas, de acuerdo con los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario”.