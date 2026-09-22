Política

Extienden la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

La ex presidenta permanecerá en San José 1111

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner.
Hace 2 Hs

La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión que recibió en la causa Vialidad.

En el fallo, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 sostuvo que la ex mandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.

El magistrado había solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento y concluyó que acató las reglas impuestas, de acuerdo con los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. 

La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario”.

Temas Cristina Fernández de Kirchner
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por Los Sauces y Hotesur

Lo más popular
Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino
1

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección
2

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

3

El Niño y la urgencia de anticiparse

4

Cartas de lectores: los actores de la política

5

Cartas de lectores: el abismo invisible

Ranking notas premium
¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
1

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo
2

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale
3

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe
4

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos
5

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos

Más Noticias
NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

Comentarios