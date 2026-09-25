El rival que espera a San Martín en Jujuy: cómo juega Gimnasia y qué deberá hacer Orfila para complicarlo

Un tiro de esquina, una volea de Franco Camargo y el 23 de Agosto de pie. La escena, repetida con distintos protagonistas a lo largo del torneo, resume una de las armas de Gimnasia de Jujuy y también una de las mayores preocupaciones de San Martín, que en Rafaela volvió a pagar caro su fragilidad en las pelotas detenidas. En Jujuy, el equipo de Alejandro Orfila se encontrará con un rival que conoce bien su negocio: fuerte en su casa, con una identidad clara y en plena pelea por el primer puesto de la zona B.