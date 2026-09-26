Qué es la alimentación complementaria y por qué la leche sigue siendo la base después de los 6 meses

La producción de leche materna puede continuar durante años si se mantiene el estímulo de la succión. Se fija una barrera , no por la madre, sino por el desarrollo del bebé que requiere más nutrientes que los que da la leche materna. Por ejemplo, las reservas de hierro y zinc que el bebé acumuló durante la gestación empiezan a agotarse. Aunque la leche materna o de fórmula sigue siendo la fuente principal de calorías y nutrientes, el bebé necesita un "refuerzo" de alimentos ricos en hierro para acompañar su acelerado crecimiento.