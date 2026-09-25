DeportesRugby

Lawn Tennis y Natación buscan ganar plazas para Tucumán en el Interior A 2027

Los dos clubes afrontarán este sábado las reválidas frente a Mendoza RC y CURNE, respectivamente. Además, la sexta fecha del Regional del NOA tendrá una programación reducida por estos compromisos.

Natación y Lawn Tennis fueron protagonistas en el torneo del Interior B.
Natación y Lawn Tennis fueron protagonistas en el torneo del Interior B.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lawn Tennis y Natación y Gimnasia disputan este sábado las reválidas ante Mendoza RC y CURNE para asegurar plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027.
  • Tras destacarse en el Interior B, ambos clubes afrontan este desafío que obligó a postergar sus cruces de la sexta fecha en el torneo Regional del NOA.
  • Los triunfos garantizarían mayor presencia y cupos para el rugby tucumano en la elite nacional hacia la temporada 2027, elevando su nivel competitivo.
Resumen generado con IA

El rugby tucumano tendrá un sábado importante pensando en la próxima temporada. Lawn Tennis y Natación y Gimnasia disputarán las reválidas con un objetivo que excede a los propios clubes: ganar plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027.

Ambos encuentros comenzarán a las 16. Lawn Tennis se medirá con Mendoza RC, con Gastón Roge, de Mar del Plata, como árbitro. Natación, por su parte, enfrentará a CURNE, bajo el arbitraje de Agustín Altabe, de la Unión Cordobesa.

La programación de las reválidas tendrá otros dos partidos. Universitario de Córdoba se enfrentará con Paraná Rowing Club, con Leandro Peker, de Misiones, como árbitro. Además, La Tablada jugará frente a Sociedad Sportiva, bajo el arbitraje de Juan Zubieta, de Nordeste.

Una fecha reducida en el Regional del NOA

Los compromisos de Lawn Tennis y Natación también tendrán impacto en la sexta fecha del Regional del NOA A. Los encuentros Natación y Gimnasia-Jockey Club de Salta y Tucumán Rugby-Tucumán Lawn Tennis fueron postergados.

La actividad comenzará este sábado a las 15.30. Los Tarcos visitará a Universitario de Salta, con Néstor Pirez como árbitro. En simultáneo, Huirapuca recibirá a Cardenales en Concepción, bajo el arbitraje de Álvaro Del Barco.

Para el domingo quedará el enfrentamiento entre Lince y Universitario, que comenzará a las 16 y tendrá a Patricio Padrón como árbitro.

Así, mientras el Regional continuará con una programación reducida, buena parte de la atención estará puesta en Lawn Tennis y Natación, que tendrán la posibilidad de ganar plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
1

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
3

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo
4

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón
5

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: "Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón"

Ranking notas premium
Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
1

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
4

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones
5

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

Más Noticias
Franco Colapinto se metió en la Q3 en Azerbaiyán: “Hay que laburar e ir para adelante”

Franco Colapinto se metió en la Q3 en Azerbaiyán: “Hay que laburar e ir para adelante”

La tucumana Cynthia Pinto conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

La tucumana Cynthia Pinto conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: "Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón"

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Comentarios