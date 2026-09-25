Lawn Tennis y Natación buscan ganar plazas para Tucumán en el Interior A 2027

Resumen para apurados
- Lawn Tennis y Natación y Gimnasia disputan este sábado las reválidas ante Mendoza RC y CURNE para asegurar plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027.
- Tras destacarse en el Interior B, ambos clubes afrontan este desafío que obligó a postergar sus cruces de la sexta fecha en el torneo Regional del NOA.
- Los triunfos garantizarían mayor presencia y cupos para el rugby tucumano en la elite nacional hacia la temporada 2027, elevando su nivel competitivo.
El rugby tucumano tendrá un sábado importante pensando en la próxima temporada. Lawn Tennis y Natación y Gimnasia disputarán las reválidas con un objetivo que excede a los propios clubes: ganar plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027.
Ambos encuentros comenzarán a las 16. Lawn Tennis se medirá con Mendoza RC, con Gastón Roge, de Mar del Plata, como árbitro. Natación, por su parte, enfrentará a CURNE, bajo el arbitraje de Agustín Altabe, de la Unión Cordobesa.
La programación de las reválidas tendrá otros dos partidos. Universitario de Córdoba se enfrentará con Paraná Rowing Club, con Leandro Peker, de Misiones, como árbitro. Además, La Tablada jugará frente a Sociedad Sportiva, bajo el arbitraje de Juan Zubieta, de Nordeste.
Una fecha reducida en el Regional del NOA
Los compromisos de Lawn Tennis y Natación también tendrán impacto en la sexta fecha del Regional del NOA A. Los encuentros Natación y Gimnasia-Jockey Club de Salta y Tucumán Rugby-Tucumán Lawn Tennis fueron postergados.
La actividad comenzará este sábado a las 15.30. Los Tarcos visitará a Universitario de Salta, con Néstor Pirez como árbitro. En simultáneo, Huirapuca recibirá a Cardenales en Concepción, bajo el arbitraje de Álvaro Del Barco.
Para el domingo quedará el enfrentamiento entre Lince y Universitario, que comenzará a las 16 y tendrá a Patricio Padrón como árbitro.
Así, mientras el Regional continuará con una programación reducida, buena parte de la atención estará puesta en Lawn Tennis y Natación, que tendrán la posibilidad de ganar plazas para Tucumán en el Torneo del Interior A 2027.