DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán exhibe en el Monumental la Copa de Campeones de 1960

En el marco del mes aniversario, el trofeo obtenido hace 66 años fue colocado en una vitrina en el hall principal del estadio José Fierro.

Atlético Tucumán exhibe en el Monumental la Copa de Campeones de 1960
Prensa CAT.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Por el mes aniversario, Atlético Tucumán y la Peña Campeón de Campeones instalaron en el hall del Monumental José Fierro la Copa de 1960 para homenajear su historia.
  • La peña donó una vitrina especial para resguardar el trofeo histórico en un acto que reunió a directivos del club, como el vicepresidente Ignacio Golobisky, y simpatizantes.
  • La exhibición permanente permitirá a socios e hinchas conectar con uno de los hitos más trascendentes de la institución y del fútbol del norte argentino.
Resumen generado con IA

Una parte importante de la historia de Atlético ya tiene su lugar en el Monumental José Fierro. En el marco de las actividades por el mes aniversario de la institución, la Peña Campeón de Campeones realizó el acto de colocación de la copa obtenida en 1960.

El histórico trofeo quedó exhibido en una nueva vitrina ubicada en el hall principal del estadio. La propia Peña fue la encargada de entregar la estructura que permitirá preservar la copa y mantenerla a disposición de socios e hinchas.

Del acto participaron integrantes de la Comisión Directiva, encabezados por el vicepresidente Ignacio Golobisky, miembros de la Peña Campeón de Campeones y simpatizantes del “Decano”.

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio histórico de Atlético y recordar uno de los grandes logros de la institución.

Desde ahora, la copa de 1960 permanecerá exhibida dentro del Monumental como testimonio de una conquista que ocupa un lugar destacado en la historia del club y del fútbol del norte argentino.

Temas ArgentinaAtlético
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
1

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
3

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo
4

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón
5

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: "Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón"

Ranking notas premium
Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
1

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
4

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones
5

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

Más Noticias
Franco Colapinto se metió en la Q3 en Azerbaiyán: “Hay que laburar e ir para adelante”

Franco Colapinto se metió en la Q3 en Azerbaiyán: “Hay que laburar e ir para adelante”

La tucumana Cynthia Pinto conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

La tucumana Cynthia Pinto conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: "Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón"

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Comentarios