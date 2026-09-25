Atlético Tucumán exhibe en el Monumental la Copa de Campeones de 1960

Resumen para apurados
- Por el mes aniversario, Atlético Tucumán y la Peña Campeón de Campeones instalaron en el hall del Monumental José Fierro la Copa de 1960 para homenajear su historia.
- La peña donó una vitrina especial para resguardar el trofeo histórico en un acto que reunió a directivos del club, como el vicepresidente Ignacio Golobisky, y simpatizantes.
- La exhibición permanente permitirá a socios e hinchas conectar con uno de los hitos más trascendentes de la institución y del fútbol del norte argentino.
Una parte importante de la historia de Atlético ya tiene su lugar en el Monumental José Fierro. En el marco de las actividades por el mes aniversario de la institución, la Peña Campeón de Campeones realizó el acto de colocación de la copa obtenida en 1960.
El histórico trofeo quedó exhibido en una nueva vitrina ubicada en el hall principal del estadio. La propia Peña fue la encargada de entregar la estructura que permitirá preservar la copa y mantenerla a disposición de socios e hinchas.
Del acto participaron integrantes de la Comisión Directiva, encabezados por el vicepresidente Ignacio Golobisky, miembros de la Peña Campeón de Campeones y simpatizantes del “Decano”.
La iniciativa busca poner en valor el patrimonio histórico de Atlético y recordar uno de los grandes logros de la institución.
Desde ahora, la copa de 1960 permanecerá exhibida dentro del Monumental como testimonio de una conquista que ocupa un lugar destacado en la historia del club y del fútbol del norte argentino.