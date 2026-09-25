Franco Colapinto se metió en la Q3 en Azerbaiyán: “Hay que laburar e ir para adelante”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 10° este sábado en Bakú tras alcanzar la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán con Alpine, gracias a una arriesgada vuelta en la Q2.
- Es su quinta Q3 del año. Pese a no tener rebufo y padecer fallas en la batería y los frenos durante la sesión, el piloto argentino logró meterse entre los diez mejores.
- De cara a la carrera del domingo, el piloto y su equipo prevén aplicar una estrategia diferente para intentar remontar posiciones y asegurar puntos en el circuito callejero.
Franco Colapinto consiguió meterse entre los 10 mejores de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino llevó su Alpine hasta la Q3 y terminó en la 10.ª posición, aunque cerró la jornada con sensaciones encontradas por los problemas que presentó el monoplaza.
El momento decisivo llegó sobre el cierre de la Q2. Colapinto necesitaba mejorar su registro y consiguió una vuelta al límite pese a no contar con la ayuda del rebufo de su compañero Pierre Gasly.
“Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”, explicó el argentino.
La falta de velocidad en la recta lo obligó a asumir mayores riesgos en otros sectores del trazado. “La vuelta de Q2 fue muy buena, la parte del castillo la hice muy rápido. Traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el paso a Q3. Fue suficiente”, señaló.
Así consiguió alcanzar por sexta vez una Q3 en la Fórmula 1 y por quinta ocasión durante esta temporada.
Los problemas que complicaron a Colapinto
El argentino sufrió diferentes inconvenientes durante la clasificación. Uno de ellos estuvo relacionado con la batería antes de la curva 15, un problema que se repitió durante la sesión.
También encontró dificultades en las frenadas. “Este fin de semana no estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy levantando mucho en los frenajes y después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar”, reconoció.
En la Q3, Colapinto bloqueó el neumático delantero derecho y se pasó en la curva 15 durante su primer intento rápido. En su segunda salida tampoco pudo completar una vuelta limpia utilizando neumáticos gastados.
“La Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto y el auto no se sentía bien de nuevo”, explicó.
Incluso se tomó con humor las fuertes vibraciones que sufrió durante su recorrido por el circuito callejero. “Tengo que ir al dentista”, bromeó.
Colapinto ya piensa en la carrera
Después de terminar 10° en la clasificación, el argentino puso rápidamente la mirada en la competencia y adelantó que Alpine podría buscar alguna variante estratégica.
“Hay que laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, afirmó.
“Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo, va a ser bueno”, completó Colapinto, que buscará transformar su ingreso a la Q3 en puntos durante el Gran Premio de Azerbaiyán.