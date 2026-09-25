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El renovado Autódromo de Buenos Aires ya tiene fecha de reapertura y apunta a recibir a la Fórmula 1

El Oscar y Juan Gálvez volverá a tener actividad internacional del 9 al 11 de abril de 2027 con el MotoGP. Las obras superan el 60% de avance e incluyen modificaciones pensadas para cumplir con las exigencias de la F1.

OBRAS. El autódromo Juan y Oscar Galvez empezó a realizar modificaciones para recibir el Oscar y Juan Gálvez.
OBRAS. El autódromo Juan y Oscar Galvez empezó a realizar modificaciones para recibir el Oscar y Juan Gálvez.
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • El Autódromo de Buenos Aires reabrirá del 9 al 11 de abril de 2027 con el MotoGP, tras una histórica remodelación para albergar eventos internacionales.
  • Las obras superan el 60% de avance e incluyen una nueva horquilla, un túnel hacia el paddock y boxes modernos adaptados al estándar de la F1.
  • El evento funcionará como prueba clave para evaluar la pista y buscar el regreso definitivo de la Fórmula 1 a la Argentina entre 2027 y 2028.
Resumen generado con IA

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una transformación histórica. Con más del 60% de las obras completadas, el escenario porteño ya tiene definida la fecha para su reapertura oficial: será del 9 al 11 de abril de 2027, cuando reciba al Campeonato Mundial de MotoGP.

El regreso de la categoría será mediante el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la cuarta fecha de la temporada. Durante el mismo fin de semana también competirán Moto2, Moto3 y diferentes categorías nacionales.

La remodelación representa la inversión más importante realizada en la historia del autódromo y tiene un objetivo que excede al motociclismo. Los trabajos fueron proyectados también con la intención de adaptar el circuito a los requerimientos necesarios para recibir nuevamente a la Fórmula 1 en 2027 o 2028.

La segunda posibilidad coincidiría, además, con la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte.

Cómo será el nuevo circuito

Una de las modificaciones centrales se encuentra en el propio trazado. La pista alcanzó su configuración definitiva a partir de la construcción de una nueva horquilla, necesaria para alcanzar la distancia mínima exigida por la Fórmula 1.

El sector fue desarrollado sobre el espacio que anteriormente ocupaban el kartódromo, que será relocalizado, y una vieja tribuna.

Los cambios también alcanzan a la infraestructura. A la altura de la curva 1 se construye un nuevo túnel subterráneo que permitirá conectar directamente la avenida Roca con el paddock.

Así está el autódromo actualmente. Así está el autódromo actualmente.

La renovación contempla, además, nuevos boxes y garajes con mayor altura, junto con modificaciones en los accesos y diferentes sectores destinados al público.

La intención es que la reapertura con el MotoGP funcione como el primer gran examen internacional del renovado escenario porteño, mientras continúa el objetivo de volver a colocar al Gálvez dentro del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cuándo salen a la venta las entradas para el MotoGP

La organización también confirmó cómo será el proceso para adquirir localidades para el MotoGP 2027.

La primera instancia será una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, que se desarrollará del 1° al 7 de octubre y contará con la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés.

A partir del jueves 8 de octubre comenzará la venta general para todo el público mediante el portal oficial dispuesto para la comercialización de las entradas.

Así, el Gálvez empieza a transitar la cuenta regresiva para su nueva etapa. El MotoGP ya tiene fecha confirmada para abril de 2027; detrás aparece el desafío todavía mayor: preparar el circuito para intentar concretar el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

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