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Boca homenajeará a Miguel Ángel Russo y le pondrá su nombre a un nuevo gimnasio

El club decidió bautizar en honor al histórico entrenador el espacio deportivo que construye sobre Brandsen, a pocos metros de la Bombonera. La iniciativa contó con la autorización de su familia.

Miguel Ángel Russo.
Miguel Ángel Russo.
Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • Boca Juniors bautizará su nuevo gimnasio en la calle Brandsen con el nombre de Miguel Ángel Russo, en homenaje a su trayectoria y los cuatro títulos ganados como DT xeneize.
  • Con aval de la familia del DT, la medida se tomó a un año de su muerte. Russo condujo 128 partidos en tres ciclos, destacando la obtención de la Copa Libertadores de 2007.
  • El espacio para socios sigue en obras sin fecha de apertura, pero asegurará un tributo permanente que integrará el legado del histórico técnico a la infraestructura del club.
Resumen generado con IA

Boca prepara un nuevo homenaje para Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más importantes de su historia reciente. La dirigencia decidió que el nuevo gimnasio para socios que se construye sobre la calle Brandsen lleve el nombre del técnico que conquistó cuatro títulos durante sus tres ciclos en el club.

El espacio se encuentra en los terrenos contiguos a la Bombonera, a pocos metros del acceso principal al estadio. Aunque la determinación ya fue tomada, las obras todavía continúan y por el momento no existe una fecha establecida para su inauguración oficial.

Antes de avanzar con la iniciativa, Boca obtuvo el consentimiento de la familia de Russo para utilizar su nombre. El reconocimiento se conoció, además, a dos semanas de cumplirse el primer aniversario de la muerte del entrenador, que falleció a los 69 años mientras todavía ejercía su cargo.

Tras su fallecimiento, sus restos fueron velados en el hall principal de la Bombonera, donde el mundo del fútbol pudo despedirlo. Ahora, el club decidió que su nombre quede incorporado de manera permanente a una de las nuevas instalaciones de la institución.

Los títulos de Russo en Boca

La relación entre Russo y Boca atravesó tres ciclos diferentes y tuvo su punto más alto en 2007. Durante aquella primera etapa, el entrenador condujo al equipo que conquistó la Copa Libertadores, el último título del club hasta el momento en la principal competencia continental.

Años después regresó para comenzar una segunda etapa y volvió a conseguir resultados importantes. Bajo su conducción, Boca conquistó la Superliga 2020, la Copa Diego Maradona 2020 y posteriormente la Copa Argentina 2021.

En total, Russo dirigió 128 partidos oficiales al frente del conjunto de la Ribera y consiguió 60 victorias. Sus cuatro títulos terminaron consolidando un vínculo que trascendió sus diferentes pasos por el banco de suplentes.

Su figura, de todas maneras, excedió ampliamente su historia en Boca. A lo largo de una extensa trayectoria como futbolista y entrenador también construyó vínculos importantes con clubes como Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Los Andes, Lanús y Millonarios de Colombia.

A casi un año de su muerte, Boca decidió sumar un nuevo reconocimiento. Esta vez no será mediante una ceremonia puntual: el nuevo gimnasio para los socios llevará el nombre de Miguel Ángel Russo, dejando su recuerdo a pocos metros de la Bombonera.

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