La AFA explicó por qué rechazó el reclamo de Vélez y mantuvo a Boca en la Copa Argentina
Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, sostuvo que eliminar al “Xeneize” hubiese sido una sanción desproporcionada. También aseguró que no existieron presiones de Claudio Tapia ni del Comité Ejecutivo.
Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina de la AFA ratificó el pase de Boca en la Copa Argentina y rechazó el reclamo de Vélez al considerar desmedida su eliminación por un error administrativo.
- Vélez protestó por la inclusión de seis extranjeros en la planilla de Boca; el Tribunal aplicó solo una multa porque el sexto futbolista no ingresó al campo de juego.
- La resolución confirma a Boca en cuartos de final, mientras la dirigencia de Vélez evalúa apelar la medida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que rechazó la protesta de Vélez y confirmó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina continúa generando repercusiones. Ahora, Fernando Mitjans, presidente del organismo, explicó los argumentos que llevaron a sancionar al “Xeneize” solamente con una multa económica.
La protesta se originó porque Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en su planilla oficial. Sin embargo, el sexto, Ángel Romero, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego.
“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica”, explicó Mitjans.
El dirigente incluso utilizó una comparación para dimensionar la situación. “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”, señaló.
Por qué fue determinante que Romero no ingresara
Mitjans reconoció que la protesta de Vélez tenía argumentos reglamentarios, aunque remarcó que existían diferentes normas que debían interpretarse en conjunto.
“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente”, sostuvo.
El presidente del Tribunal explicó que el convenio colectivo establece que no pueden jugar más de cinco extranjeros, pero no determina específicamente una sanción. Al mismo tiempo, el reglamento de la Copa Argentina habilita a participar a todos los futbolistas inscriptos en AFA sin distinguir nacionalidades.
“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto”, afirmó Mitjans.
Mitjans negó presiones de Tapia
El titular del Tribunal también rechazó cualquier posible intervención de Claudio Tapia o del Comité Ejecutivo de la AFA en la resolución.
“Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Ni Tapia ni nadie nos llamó para nada”, aseguró. Además, remarcó que los seis integrantes que participaron de la decisión votaron por unanimidad.
En Vélez, en cambio, el fallo generó malestar. Nelson Pugliese, vicepresidente de la institución, cuestionó públicamente la resolución y desde el club calificaron la decisión como “inentendible”. Incluso evalúan la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para continuar con el reclamo.