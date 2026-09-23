DeportesFútbol

La AFA explicó por qué rechazó el reclamo de Vélez y mantuvo a Boca en la Copa Argentina

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, sostuvo que eliminar al “Xeneize” hubiese sido una sanción desproporcionada. También aseguró que no existieron presiones de Claudio Tapia ni del Comité Ejecutivo.

Boca continuará en la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez.
Boca continuará en la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal de Disciplina de la AFA ratificó el pase de Boca en la Copa Argentina y rechazó el reclamo de Vélez al considerar desmedida su eliminación por un error administrativo.
  • Vélez protestó por la inclusión de seis extranjeros en la planilla de Boca; el Tribunal aplicó solo una multa porque el sexto futbolista no ingresó al campo de juego.
  • La resolución confirma a Boca en cuartos de final, mientras la dirigencia de Vélez evalúa apelar la medida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Resumen generado con IA

El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que rechazó la protesta de Vélez y confirmó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina continúa generando repercusiones. Ahora, Fernando Mitjans, presidente del organismo, explicó los argumentos que llevaron a sancionar al “Xeneize” solamente con una multa económica.

La protesta se originó porque Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en su planilla oficial. Sin embargo, el sexto, Ángel Romero, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego.

“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica”, explicó Mitjans.

El dirigente incluso utilizó una comparación para dimensionar la situación. “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”, señaló.

Fernando Mitjans, presidente del Tribuna de Disciplina. Fernando Mitjans, presidente del Tribuna de Disciplina.

Por qué fue determinante que Romero no ingresara

Mitjans reconoció que la protesta de Vélez tenía argumentos reglamentarios, aunque remarcó que existían diferentes normas que debían interpretarse en conjunto.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente”, sostuvo.

El presidente del Tribunal explicó que el convenio colectivo establece que no pueden jugar más de cinco extranjeros, pero no determina específicamente una sanción. Al mismo tiempo, el reglamento de la Copa Argentina habilita a participar a todos los futbolistas inscriptos en AFA sin distinguir nacionalidades.

“El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto”, afirmó Mitjans.

Mitjans negó presiones de Tapia

El titular del Tribunal también rechazó cualquier posible intervención de Claudio Tapia o del Comité Ejecutivo de la AFA en la resolución.

“Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Ni Tapia ni nadie nos llamó para nada”, aseguró. Además, remarcó que los seis integrantes que participaron de la decisión votaron por unanimidad.

En Vélez, en cambio, el fallo generó malestar. Nelson Pugliese, vicepresidente de la institución, cuestionó públicamente la resolución y desde el club calificaron la decisión como “inentendible”. Incluso evalúan la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para continuar con el reclamo.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético Vélez SarsfieldCopa Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
2

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano
5

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
5

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Más Noticias
Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Atlético Tucumán despedirá al Pulga Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

Atlético Tucumán despedirá al "Pulga" Rodríguez en el Monumental: cuándo será y cuánto cuestan las entradas

Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Boca-Racing por Copa Argentina: se confirmó cuándo, dónde y a qué hora jugarán

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán: el cronograma completo del fin de semana de F1

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Comentarios