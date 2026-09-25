Seguridad

Seis consejos para evitar riesgos en tratamientos estéticos

La presidenta de la Asociación de Medicina Estética advirtió sobre los riesgos de someterse a procedimientos con personas no habilitadas

María Eugenia Neme Scheij
María Eugenia Neme Scheij
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs

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