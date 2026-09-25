Seguridad Seis consejos para evitar riesgos en tratamientos estéticos La presidenta de la Asociación de Medicina Estética advirtió sobre los riesgos de someterse a procedimientos con personas no habilitadas Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL María Eugenia Neme Scheij Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar Cartas de lectores: el traslado de la Virgen Ranking notas premium Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor ¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?