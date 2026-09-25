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Cartas de lectores: CAPS
Hace 7 Hs

En 1976 se hizo un CAPS en calle San Luis entre pasaje García Soriano y Malabia. En ese momento contaba con seis consultorios y baño; hoy se llama “Dr. Juan F. Villalonga y tiene más de 10 consultorios. En 1976 se hizo una vereda de 50 cm en la calle Malabia y el pasaje; y por calle San Luis, de la línea municipal a la calle se hizo una vereda para descenso en silla de ruedas y después, por el pasaje, se hizo una puerta para los pacientes y un portón para el ingreso de los médicos con sus vehículos. Es tiempo de que el Siprosa haga veredas en todas partes para la comodidad de los pacientes.

Félix Linares                                                                              

Pje. Islas Orcadas del Sur 1.755  - S. M. de Tucumán

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