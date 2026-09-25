Cartas de lectores: CAPS

En 1976 se hizo un CAPS en calle San Luis entre pasaje García Soriano y Malabia. En ese momento contaba con seis consultorios y baño; hoy se llama “Dr. Juan F. Villalonga y tiene más de 10 consultorios. En 1976 se hizo una vereda de 50 cm en la calle Malabia y el pasaje; y por calle San Luis, de la línea municipal a la calle se hizo una vereda para descenso en silla de ruedas y después, por el pasaje, se hizo una puerta para los pacientes y un portón para el ingreso de los médicos con sus vehículos. Es tiempo de que el Siprosa haga veredas en todas partes para la comodidad de los pacientes.