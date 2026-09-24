Detuvieron a un ex Atlético Tucumán acusado de intentar robarle el arma a un policía

La carrera de Cirigliano había comenzado muy temprano en River. Su debut en Primera se produjo el 11 de abril de 2010, justamente ante Atlético Tucumán, cuando tenía apenas 18 años. Luego ganó protagonismo en la B Nacional 2011, donde fue una pieza importante del equipo dirigido por Matías Almeyda. Más adelante también pasó por Godoy Cruz, Zacatepec de México, San Luis de Quillota y Cynthialbalonga Calcio de Italia. Su ciclo en River se cerró cuando Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta. Ahora, años después de aquel breve capítulo en Atlético Tucumán, vuelve a quedar involucrado en un episodio policial.