DeportesFútbol

Detuvieron a un ex Atlético Tucumán acusado de intentar robarle el arma a un policía

Ezequiel Cirigliano, de 34 años, fue arrestado en Villa Pineral y quedó acusado de “Robo” y “Atentado a la autoridad”. En 2016 jugó tres partidos en el “Decano”.

DETENIDO. Ezequiel Cirigliano, ex jugador de Atlético Tucumán, fue arrestado en Villa Pineral tras un episodio con un policía.
DETENIDO. Ezequiel Cirigliano, ex jugador de Atlético Tucumán, fue arrestado en Villa Pineral tras un episodio con un policía.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ezequiel Cirigliano, exfutbolista de River y Atlético Tucumán, fue detenido en Tres de Febrero tras forcejear con un policía para intentar robarle su arma reglamentaria.
  • Ocurrió en un puesto de vigilancia. En 2022, el exvolante ya había sido arrestado por portación ilegal de arma y disparos, causa en la que dictaron falta de mérito.
  • Acusado de robo y atentado a la autoridad, el exjugador enfrenta un complejo panorama judicial por reiteración de incidentes, que opacan su carrera deportiva.
Resumen generado con IA

Ezequiel Cirigliano, ex futbolista de River y con un breve paso por Atlético Tucumán, fue detenido en las últimas horas en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, acusado de haber intentado quitarle el arma reglamentaria a un policía. Según los primeros reportes, el exmediocampista se habría acercado hasta una posta de vigilancia y allí habría protagonizado un forcejeo con un agente.

La pistola finalmente fue recuperada y Cirigliano, de 34 años, quedó arrestado por efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Pineral. En principio, se lo acusa de “Robo” y “Atentado a la autoridad”. El episodio vuelve a poner al exjugador en el centro de la escena después de otro antecedente policial ocurrido en 2022.

En agosto de aquel año, Cirigliano había sido detenido tras intentar ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. En ese procedimiento se le secuestró un arma calibre 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara. Después de permanecer dos meses detenido, entre agosto y octubre, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictó la falta de mérito y ordenó su liberación inmediata.

Tras aquel episodio, el exmediocampista volvió a acercarse al fútbol a través del equipo Senior de River. En 2023 compartió cancha con referentes del club como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro “Chori” Domínguez. En 2024 tuvo una nueva experiencia en el exterior, cuando se incorporó a Stallion Laguna, de la primera división de Filipinas, donde disputó 11 partidos antes de quedar libre.

Su paso por Atlético Tucumán

Cirigliano también tuvo un breve paso por Atlético Tucumán. El mediocampista firmó su contrato con el club tucumano el 7 de septiembre de 2016 y su estadía fue corta: disputó apenas tres partidos oficiales con la camiseta del “Decano”. Antes de llegar a Tucumán, había desarrollado buena parte de su carrera en River y también había pasado por Hellas Verona, Tigre y FC Dallas.

La carrera de Cirigliano había comenzado muy temprano en River. Su debut en Primera se produjo el 11 de abril de 2010, justamente ante Atlético Tucumán, cuando tenía apenas 18 años. Luego ganó protagonismo en la B Nacional 2011, donde fue una pieza importante del equipo dirigido por Matías Almeyda. Más adelante también pasó por Godoy Cruz, Zacatepec de México, San Luis de Quillota y Cynthialbalonga Calcio de Italia. Su ciclo en River se cerró cuando Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta. Ahora, años después de aquel breve capítulo en Atlético Tucumán, vuelve a quedar involucrado en un episodio policial.

Temas Club Atlético River PlateItaliaPolicía de TucumánEzequiel CiriglianoClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?
1

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
2

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
3

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas
4

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
5

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
Gran Premio Batalla de Tucumán, EN VIVO: seguí la cobertura especial de LA GACETA

Gran Premio Batalla de Tucumán, EN VIVO: seguí la cobertura especial de LA GACETA

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Comentarios