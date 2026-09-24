Detuvieron a un ex Atlético Tucumán acusado de intentar robarle el arma a un policía

Resumen para apurados
- Ezequiel Cirigliano, exfutbolista de River y Atlético Tucumán, fue detenido en Tres de Febrero tras forcejear con un policía para intentar robarle su arma reglamentaria.
- Ocurrió en un puesto de vigilancia. En 2022, el exvolante ya había sido arrestado por portación ilegal de arma y disparos, causa en la que dictaron falta de mérito.
- Acusado de robo y atentado a la autoridad, el exjugador enfrenta un complejo panorama judicial por reiteración de incidentes, que opacan su carrera deportiva.
Ezequiel Cirigliano, ex futbolista de River y con un breve paso por Atlético Tucumán, fue detenido en las últimas horas en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, acusado de haber intentado quitarle el arma reglamentaria a un policía. Según los primeros reportes, el exmediocampista se habría acercado hasta una posta de vigilancia y allí habría protagonizado un forcejeo con un agente.
La pistola finalmente fue recuperada y Cirigliano, de 34 años, quedó arrestado por efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Pineral. En principio, se lo acusa de “Robo” y “Atentado a la autoridad”. El episodio vuelve a poner al exjugador en el centro de la escena después de otro antecedente policial ocurrido en 2022.
En agosto de aquel año, Cirigliano había sido detenido tras intentar ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. En ese procedimiento se le secuestró un arma calibre 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara. Después de permanecer dos meses detenido, entre agosto y octubre, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictó la falta de mérito y ordenó su liberación inmediata.
Tras aquel episodio, el exmediocampista volvió a acercarse al fútbol a través del equipo Senior de River. En 2023 compartió cancha con referentes del club como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro “Chori” Domínguez. En 2024 tuvo una nueva experiencia en el exterior, cuando se incorporó a Stallion Laguna, de la primera división de Filipinas, donde disputó 11 partidos antes de quedar libre.
Su paso por Atlético Tucumán
Cirigliano también tuvo un breve paso por Atlético Tucumán. El mediocampista firmó su contrato con el club tucumano el 7 de septiembre de 2016 y su estadía fue corta: disputó apenas tres partidos oficiales con la camiseta del “Decano”. Antes de llegar a Tucumán, había desarrollado buena parte de su carrera en River y también había pasado por Hellas Verona, Tigre y FC Dallas.
La carrera de Cirigliano había comenzado muy temprano en River. Su debut en Primera se produjo el 11 de abril de 2010, justamente ante Atlético Tucumán, cuando tenía apenas 18 años. Luego ganó protagonismo en la B Nacional 2011, donde fue una pieza importante del equipo dirigido por Matías Almeyda. Más adelante también pasó por Godoy Cruz, Zacatepec de México, San Luis de Quillota y Cynthialbalonga Calcio de Italia. Su ciclo en River se cerró cuando Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta. Ahora, años después de aquel breve capítulo en Atlético Tucumán, vuelve a quedar involucrado en un episodio policial.