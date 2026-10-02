“Esos andamios son su aula”: estudiantes de Artes trabajan restaurando el Museo Timoteo Navarro

A siete metros de altura, desde los andamios del Salón Principal del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, los detalles aparecen de otra manera. Las molduras, las rosetas y los casetones del techo dejan ver marcas y rastros que durante años quedaron fuera de la mirada del público. Entre yeso, cemento, espátulas, registros y apuntes, seis estudiantes de Artes Visuales encontraron un aula que nunca habían imaginado.