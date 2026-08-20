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Arte y memoria para revivir la historia azucarera en Lastenia

El encuentro “Agosto en el Ingenio” tendrá a Rita Segato y Juan Falú, entre otros.

“AGOSTO EN EL INGENIO”. El encuentro consta de tres jornadas. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
“AGOSTO EN EL INGENIO”. El encuentro consta de tres jornadas. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
Hace 16 Hs

Resumen para apurados

  • El encuentro cultural 'Agosto en el Ingenio' comenzó en Lastenia, Tucumán, para conmemorar con arte y música los 60 años del cierre de los ingenios azucareros.
  • La iniciativa evoca el decreto de clausura de 1966 e incluye muestras, talleres, la creación de un archivo vecinal y presentaciones de Juan Falú y Rita Segato.
  • Con entrada libre, el ciclo busca fortalecer la memoria colectiva, unir a distintas generaciones y revalorizar la identidad histórica de la industria tucumana.
Resumen generado con IA

La historia de la industria azucarera tucumana volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de la provincia. Desde mañana y hasta el sábado, el Ingenio de las Artes, en Lastenia, será escenario de “Agosto en el Ingenio”, un encuentro multidisciplinario que propone recuperar la memoria de los pueblos azucareros a través de la música, la poesía, las artes visuales, la fotografía y distintas actividades comunitarias.

La iniciativa conmemora los 60 años del decreto que dispuso el cierre de ingenios en Tucumán y busca convertir el antiguo espacio industrial en un lugar de encuentro entre generaciones. La programación tendrá como invitados destacados al músico Juan Falú y a la antropóloga y escritora Rita Segato, además de una importante participación de artistas de la provincia.

La apertura será hoy a las 19, con las muestras “Manos de Barro”, de Víctor Quiroga; una instalación fotográfica dirigida por Julio Pantoja junto al equipo de la Fundación Infoto; y “Zafreros”, de Magui Ponce. A las 20 comenzará el Encuentro Nacional de Poetas, con actuaciones de Roberto Cora, Luciana Tagliapietra y Lucho Hoyos. El cierre de la jornada, a las 23, estará a cargo de Falú.

Mañana, desde las 18, se pondrá en marcha “Construyamos el Archivo del Azúcar”, una propuesta coordinada por Emilio Nasser que invita a los vecinos a aportar fotografías familiares, cartas y libretas de antiguos trabajadores y pobladores para digitalizarlas y preservar ese patrimonio documental. A las 19 será el turno del taller “Mujeres del cañaveral”, dedicado a rescatar las historias de las mujeres vinculadas a la actividad azucarera.

La jornada continuará con poesía y música en vivo, con la participación de Lissel Plaate, Rubén Cruz, Sandra Márquez, Tukuta Gordillo y Adriana Tula. El cierre será a las 23, con Rita Segato, quien llegará en su faceta de poeta para presentar su libro “El camino de regreso”.

El sábado, la propuesta tendrá un fuerte componente comunitario. A las 18, los participantes se concentrarán en la esquina de América y Eva Perón, en Lastenia, para iniciar la Marcha de las Antorchas hacia el Ingenio de las Artes. A las 20 se realizará el acto conmemorativo, que combinará música, danza y palabra, e incluirá “Memorias del cierre”, un cuadro alegórico sobre los acontecimientos de 1966 realizado por la carrera de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán.

Traslados

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. Además, habrá transporte gratuito desde el Ente Tucumán Turismo, en Plaza Independencia, durante las tres jornadas. Los colectivos partirán a las 18.30 y regresarán al mismo punto al finalizar las actividades, con lugares disponibles por orden de llegada. (Gobierno de Tucumán)

“Agosto en el Ingenio” propone así algo más que una conmemoración: recuperar un capítulo fundamental de la identidad tucumana y transformar la memoria de la industria azucarera en una experiencia cultural compartida.

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