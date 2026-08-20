Arte y memoria para revivir la historia azucarera en Lastenia

El sábado, la propuesta tendrá un fuerte componente comunitario. A las 18, los participantes se concentrarán en la esquina de América y Eva Perón, en Lastenia, para iniciar la Marcha de las Antorchas hacia el Ingenio de las Artes. A las 20 se realizará el acto conmemorativo, que combinará música, danza y palabra, e incluirá “Memorias del cierre”, un cuadro alegórico sobre los acontecimientos de 1966 realizado por la carrera de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán.