El análisis de Jorge Asís: en búsqueda de canciones nuevas

Peronismo en suspenso de clase B

En la práctica, pese al apresuramiento, en el peronismo solo están anotados Axel y el senador Sergio Uñac, el Disruptivo Normal que donde puede transmite su decisión de ser presidenciable. Sea a través de las polémicas PASO que el Premier Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón, necesita cancelar para que el Fenómeno Milei pueda extenderse. O en una eventual interna financiada por el propio peronismo que podrá tener también a Sergio, el Profesional, al que quieren tirarle por la cabeza con la gobernación de la Provincia del Pecado. Pero Sergio, como Patricia, sólo tiene pendiente la obsesión presidencial. Y quien lo sospecha, con el tormento clavado de la idea fija, es Axel.