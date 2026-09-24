Escándalo en el pádel argentino: suspendieron a una jugadora por un mensaje antisemita
Florencia Guerra Sodero había sido convocada para disputar un Panamericano de clubes en República Dominicana, pero quedó fuera de la delegación tras publicar un mensaje contra las personas judías en sus redes sociales.
Resumen para apurados
- La Asociación Pádel Argentino suspendió a Florencia Guerra Sodero de la delegación para el Panamericano en Dominicana tras publicar un mensaje antisemita en redes.
- Al celebrar su convocatoria en Instagram, la jugadora escribió "excepto judíos: no son bienvenidos". Ante el fuerte repudio, borró la publicación y cerró sus perfiles.
- La APA le inició un sumario disciplinario bajo normas de la federación internacional, mientras entidades civiles exigen sanciones firmes contra la discriminación deportiva.
Una jugadora argentina de pádel quedó envuelta en una fuerte polémica luego de publicar en sus redes sociales un mensaje dirigido contra las personas judías. Florencia Guerra Sodero había anunciado que representaría al país en un Panamericano de clubes en República Dominicana.
Tras la repercusión de sus dichos, la Asociación Pádel Argentino decidió suspenderla preventivamente y apartarla de la delegación nacional que participará del torneo. Además, la entidad informó que inició un procedimiento disciplinario en el marco de las normas de la Federación Internacional de Pádel.
Qué dijo la jugadora argentina de pádel
La polémica comenzó cuando Guerra Sodero anunció en su cuenta de Instagram que participaría del torneo internacional representando al país. En la publicación, además, invitó a sus seguidores a participar de una encuesta y mencionó a personas de distintas procedencias, posiciones políticas y condiciones económicas.
Entre los grupos que enumeró incluyó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”. Sin embargo, el mensaje terminó con una expresión de exclusión dirigida específicamente a las personas judías: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.
La publicación fue eliminada posteriormente y la deportista también cerró sus cuentas en redes sociales luego de la repercusión que tuvieron sus expresiones.
La decisión de la Asociación Pádel Argentino
Tras conocerse el contenido de la publicación, la Asociación Pádel Argentino (APA) anunció la suspensión preventiva de Guerra Sodero y confirmó que quedaría fuera de la competencia internacional que se disputará en República Dominicana.
A través de un comunicado, la entidad manifestó su “repudio” a las expresiones antisemitas atribuidas a la jugadora y explicó que se inició un procedimiento disciplinario.
La APA señaló que el proceso está contemplado en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y aclaró que la deportista tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
De esta manera, Guerra Sodero fue apartada de manera preventiva de la delegación argentina mientras avanza el procedimiento disciplinario correspondiente.
El repudio del Foro Argentino Contra el Antisemitismo
El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también cuestionó públicamente las expresiones de la jugadora. Desde la organización señalaron que el deporte debe funcionar como un espacio de encuentro entre distintas culturas y promover valores vinculados con la fraternidad. En ese sentido, llamaron a no normalizar expresiones antisemitas.
El FACA también cuestionó que una deportista que iba a representar al país en una competencia internacional realizara este tipo de declaraciones en redes sociales y sostuvo que no debería representar a la Argentina alguien que manifiesta rechazo hacia parte de la ciudadanía.
La controversia se produjo mientras la Argentina es sede de los Juegos Suramericanos, en un contexto en el que las expresiones discriminatorias en el ámbito deportivo volvieron a quedar bajo la lupa.