Escándalo en el pádel argentino: suspendieron a una jugadora por un mensaje antisemita

El repudio del Foro Argentino Contra el Antisemitismo

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también cuestionó públicamente las expresiones de la jugadora. Desde la organización señalaron que el deporte debe funcionar como un espacio de encuentro entre distintas culturas y promover valores vinculados con la fraternidad. En ese sentido, llamaron a no normalizar expresiones antisemitas.