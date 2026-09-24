Buscan a dos jóvenes por mostrar su poder de fuego en las redes sociales

Resumen para apurados
- La Policía busca en Tucumán a Jorge González Anaya y Juan Vargas tras allanamientos por exhibir armas de guerra en redes sociales, ordenados por la Justicia hoy.
- Ambos esperan en libertad un juicio por un tiroteo en Tafí Viejo contra Facundo Ale, en medio de disputas ligadas al narcotráfico y denuncias por intento de homicidio.
- Con el debate oral próximo a comenzar, la fiscalía pedirá cuatro años y medio de cárcel, mientras se intensifican las amenazas a testigos claves del caso.
Durante los últimos días, las imágenes circularon por las redes sociales. En ellas se podía observar a dos jóvenes exhibiendo una ametralladora y una pistola. Hoy, a primera hora, personal de la ex Brigada de Investigaciones se presentó en los domicilios de los sospechosos. No pudieron ubicarlos, por lo que continuarán con la búsqueda.
Las imágenes llegaron a manos del fiscal Mariano Fernández. El investigador pidió a los policías que colaboraran con la pesquisa. Después de reunir evidencias e identificar a los sospechosos como Jorge González Anaya y Juan Vargas, consiguió que un juez ordenara su detención.
Ambos sospechosos no son desconocidos para el fiscal. A los dos los acusó de haber participado de un enfrentamiento a tiros con Facundo Ale durante una fiesta electrónica que se realizó el 21 de septiembre de 2025 en un salón de fiestas de Tafí Viejo. Por ese caso, ambos esperan ser enjuiciados. Fernández adelantó que solicitará que se les imponga una pena de cuatro años y medio de prisión por portación ilegal de armas.
Días atrás, Rocío Olea, ex novia de González Anaya, dijo que su ex pareja y Vargas habían elaborado un plan para matar a Facundo Ale. Señaló que ellos fueron los responsables de haber perpetrado un ataque contra el hijo de Ángel “El Mono” Ale, hecho registrado el 30 de noviembre de 2024. Esa causa está siendo investigada por Ernesto Salas López.
La testigo también había indicado que el enfrentamiento en la fiesta electrónica había sido planificado por los dos prófugos. “Por eso no fui a esa fiesta”, indicó.
En un primer momento, se sospechó que la pelea tenía un solo motivo: la disputa por el control de la barra brava de San Martín. Esa teoría perdió fuerza con el correr de los días. Al sumar evidencias, los investigadores comenzaron a analizar la posibilidad de que ambos grupos estuvieran enfrentados por cuestiones vinculadas al tráfico de drogas. También habría quedado descartada la hipótesis de una vieja enemistad familiar.
Mientras son buscados por las autoridades, allegados de los dos prófugos comenzaron a viralizar imágenes de Olea y de Facundo Ale posando con armas de fuego.
Los investigadores sospechan que las intimidaciones contra la testigo se incrementaron en los últimos tiempos porque el debate por la balacera de Tafí Viejo estaría próximo a comenzar.