Buscan a dos jóvenes por mostrar su poder de fuego en las redes sociales

Ambos sospechosos no son desconocidos para el fiscal. A los dos los acusó de haber participado de un enfrentamiento a tiros con Facundo Ale durante una fiesta electrónica que se realizó el 21 de septiembre de 2025 en un salón de fiestas de Tafí Viejo. Por ese caso, ambos esperan ser enjuiciados. Fernández adelantó que solicitará que se les imponga una pena de cuatro años y medio de prisión por portación ilegal de armas.