Pese a la reforma laboral, los juicios por riesgos del trabajo subieron 11% en agosto y proyectan un récord para 2026
En agosto se iniciaron 14.966 demandas por accidentes laborales, un 11,3% más que en el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año ya se acumularon 87.553 causas y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) proyecta más de 138.000 juicios para todo 2026.
Resumen para apurados
- En agosto, los juicios laborales en Argentina crecieron un 11,3% interanual al sumar 14.966 demandas reportadas por la UART, pese a la reforma para bajar la litigiosidad.
- El acumulado de 2026 ya suma 87.553 causas judiciales, impulsadas por alzas en Buenos Aires y Santa Fe tras el receso invernal, aun con una menor tasa de siniestralidad real.
- La UART proyecta un récord de más de 138.000 demandas para 2026, lo que desafía el objetivo de las reformas del Gobierno para reducir la litigiosidad laboral a corto plazo.
La cantidad de juicios por riesgos del trabajo volvió a crecer en agosto y se encamina a marcar un nuevo máximo anual. Según las estadísticas difundidas por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante ese mes se iniciaron 14.966 demandas por accidentes laborales, lo que representa un incremento interanual del 11,3%.
El dato se conoce en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei impulsó cambios en materia laboral con el objetivo, entre otros aspectos, de reducir la litigiosidad. La evolución registrada por las ART, sin embargo, muestra que las demandas vinculadas con accidentes y enfermedades laborales continúan en niveles elevados. Esta interpretación corresponde al planteo de la UART y a la cobertura periodística del sector, mientras que el dato estadístico es el incremento de las causas judiciales.
Juicios laborales: agosto tuvo casi 15.000 demandas
Las 14.966 demandas iniciadas en agosto de 2026 representan el segundo registro mensual más elevado desde la creación del actual sistema de riesgos del trabajo, en julio de 1996. El único mes que quedó por encima fue marzo de 2017, cuando se produjo el máximo histórico.
El incremento de agosto también impactó en el acumulado anual. Entre enero y agosto se contabilizaron 87.553 nuevas demandas judiciales relacionadas con accidentes de trabajo.
Si se toman los últimos 12 meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el número asciende a 136.979 causas, con un promedio superior a 11.400 juicios por mes.
Cuántos juicios laborales habrá en 2026
A partir de este ritmo de presentación de demandas, la UART proyecta que 2026 podría cerrar con 138.243 juicios por riesgos del trabajo en todo el país.
De concretarse esa estimación, el año alcanzaría un nuevo máximo de litigiosidad dentro de la serie estadística del sistema de ART. La proyección surge de los registros acumulados y del comportamiento observado durante los últimos meses, por lo que se trata de una estimación y no de un resultado definitivo.
La entidad empresaria sostiene además que el crecimiento de los juicios se produce pese a una reducción de los niveles de siniestralidad laboral. La UART plantea que la diferencia entre la evolución de los accidentes y la de las demandas judiciales constituye uno de los principales problemas para el funcionamiento del sistema.
Qué provincias concentran más juicios por accidentes laborales
El aumento de la litigiosidad no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas jurisdicciones.
Buenos Aires superó por primera vez las 6.000 demandas mensuales y registró un incremento interanual del 16%, de acuerdo con los datos difundidos por la UART.
Santa Fe, por su parte, alcanzó en agosto las 2.731 demandas, su máximo histórico, con una suba interanual del 24,8%. Por segundo mes consecutivo, la provincia superó a la Ciudad de Buenos Aires en cantidad de nuevos expedientes.
En CABA, el crecimiento acumulado durante los primeros ocho meses del año fue del 4,2% respecto del mismo período de 2025. Entre las jurisdicciones con mayor cantidad de causas también aparece Entre Ríos, que registró una suba del 38% en los últimos 12 meses considerados por la UART.
Córdoba mostró un incremento interanual del 28% en agosto. Según la información difundida sobre el relevamiento, el fuerte aumento mensual también estuvo relacionado con la reactivación de la actividad judicial después de la feria de invierno.
Reforma laboral y litigiosidad: qué muestran los datos
La evolución de los juicios por riesgos del trabajo aparece así como uno de los datos que se siguen con atención en el debate sobre la reforma laboral y la litigiosidad en Argentina.
La cifra disponible hasta agosto permite afirmar que las demandas no disminuyeron durante ese período: por el contrario, aumentaron 11,3% interanual y llevaron el acumulado de los primeros ocho meses a 87.553 causas. La eventual relación entre las modificaciones normativas y la evolución futura de los juicios requerirá observar períodos más extensos y los cambios efectivos en el sistema.
Por ahora, el dato central es que 2026 avanza hacia un récord de juicios por riesgos del trabajo, con casi 15.000 nuevas demandas solamente en agosto y una proyección anual superior a las 138.000 causas.