Pese a la reforma laboral, los juicios por riesgos del trabajo subieron 11% en agosto y proyectan un récord para 2026

El dato se conoce en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei impulsó cambios en materia laboral con el objetivo, entre otros aspectos, de reducir la litigiosidad. La evolución registrada por las ART, sin embargo, muestra que las demandas vinculadas con accidentes y enfermedades laborales continúan en niveles elevados. Esta interpretación corresponde al planteo de la UART y a la cobertura periodística del sector, mientras que el dato estadístico es el incremento de las causas judiciales.