Le revocaron el arresto domiciliario a “Cara i’ Gota” Villafañe

Resumen para apurados
- La Justicia tucumana revocó ayer la prisión domiciliaria a Santiago Villafañe y lo envió a un calabozo por amenazar a tiros a la madre de un testigo.
- Tras la apelación fiscal por riesgo de fuga y 22 causas previas del acusado, el juez anuló el beneficio concedido inicialmente en una causa por intimidación en el barrio Oeste II.
- Villafañe seguirá detenido hasta octubre, mientras la policía refuerza la seguridad en el barrio Oeste II ante violentos enfrentamientos entre bandas narco rivales.
Después de una dura batalla procesal protagonizada por el Ministerio Público, la Justicia le revocó el arresto domiciliario a Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe y ordenó su traslado a un calabozo, donde permanecerá detenido hasta el 13 de octubre. La resolución judicial estuvo acompañada por momentos de tensión y hasta enfrentamientos en el barrio Oeste II.
Una mujer denunció que desde hace años ella y su familia vienen siendo amenazadas por Villafañe porque su hijo fue testigo de un homicidio en el que el sospechoso estaría involucrado. Los ataques se habrían registrado porque, según la denunciante, el detenido no quiere que el joven declare en su contra.
La víctima denunció dos nuevos actos intimidatorios que fueron investigados por el fiscal Mariano Fernández. Al sumar pruebas, logró que un juez ordenara la realización de allanamientos y la detención de Villafañe. Las medidas tuvieron resultado negativo, pero el acusado terminó entregándose al día siguiente.
Polémica audiencia
De acuerdo con la acusación expuesta por el auxiliar de fiscal Elías Acuña, la mujer se encontraba descansando junto a su familia en su departamento del barrio Oeste II cuando escuchó silbidos. Al asomarse por una ventana observó a Villafañe junto a unas nueve personas. La víctima encendió y apagó las luces para advertirles que estaban despiertos.
Al notar su presencia, “Cara i’ Gota” le habría gritado: “Más vale que levantes la denuncia, vieja cu*****, o te vamos a entrar a la casa a matarlos a todos uno por uno”. Luego habría apuntado con un arma de fuego y efectuado al menos dos disparos que impactaron en la pared superior y al costado de la ventana. Después escapó del lugar en una motocicleta KTM blanca, negra y naranja.
Horas después, alrededor de las 14, Villafañe habría interceptado a la víctima cuando regresaba del trabajo caminando por calle Perú al 4100. Allí el acusado le habría mostrado un arma y la habría amenazado diciéndole: “Vieja hija de p***, más vale que saques la denuncia, si no te voy a matar a tu hijo, te lo voy a entregar en una bolsa negra. Ya he dado plata y droga para que lo maten”.
El Ministerio Público solicitó además que Villafañe permaneciera detenido con prisión preventiva durante tres meses. Al fundamentar el pedido, Acuña informó que el imputado tiene 22 legajos vinculados con delitos contra la propiedad, la seguridad y la administración pública, entre ellos una causa por robo agravado en banda y una investigación por un homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego que ya fue elevada a juicio. También señaló que existen cinco declaraciones de incompetencia de la Justicia provincial en favor de la federal por investigaciones relacionadas con la venta de estupefacientes.
Villafañe negó los cargos endilgados. “Yo no estuve en el lugar de los hechos. Salí temprano con mi familia a comer y tipo 2.30 me fui a un boliche de la Mate de Luna con tres amigos y la mujer de uno de ellos. Nosotros salimos como a las 5.30 del boliche, o sea que yo no participé de lo que se me está acusando. Esa señora ya me agarró bronca; su hijo tenía problemas con mi mujer, pero yo con ella jamás los tuve. Nunca le hice nada y mucho menos voy a agredir una casa”, afirmó.
La defensa, a cargo de Mariana Santillán y Martín Cuezo, se opuso tanto a la formulación de cargos como a la prisión preventiva. Cuezo cuestionó la existencia de pruebas objetivas y sostuvo que no había planimetría, fotografías de los impactos de bala, vainas ni armas secuestradas. También afirmó que existía un “sesgo vecinal” contra su defendido y pidió el sobreseimiento.
El juez Augusto Paz Almonacid aceptó parcialmente el pedido del Ministerio Público. Decidió dictarle la prisión preventiva a Villafañe por 22 días, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario. La resolución generó polémica en Tribunales, no sólo porque el acusado volvería al mismo lugar desde donde, según la acusación, habría dirigido los ataques, sino porque “Cara i’ Gota”, a lo largo de los últimos años, registra antecedentes de intentos por eludir el accionar de la Justicia.
Cambia la situación
Fernández había pedido impugnar la resolución, pero Paz Almonacid rechazó el planteo al considerar que no existían razones para conceder el recurso. Por esa razón, el fiscal presentó una queja formal contra esa decisión, planteo que terminó siendo aceptado.
En una audiencia de impugnación desarrollada ayer, el representante del Ministerio Público pidió que a Villafañe se le revocara el arresto domiciliario. Fundamentó su planteo en dos puntos: el primero, que ninguna de las dos partes había solicitado que se le otorgara ese beneficio, y el segundo, que existía riesgo de fuga. El juez Facundo Maggio le dio la razón, dejó sin efecto la resolución cuestionada y dispuso que otro magistrado analizara nuevamente la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva.
Horas después, en otra audiencia, el juez Eduardo González no sólo le revocó el arresto domiciliario, sino que además dispuso que permaneciera detenido en un calabozo común hasta el 13 de octubre.
Villafañe, desde hace varios años, mantiene una disputa por el control territorial con Javier “Chuky” Casanova, detenido en dos causas por drogas. Anoche, después de haberse hecho pública la decisión judicial sobre “Cara i’ Gota”, grupos presuntamente vinculados a ambos bandos se habrían enfrentado. La intervención policial logró controlar la situación y llevó tranquilidad a los vecinos de ese sector de la ciudad.