Le revocaron el arresto domiciliario a “Cara i’ Gota” Villafañe

Villafañe negó los cargos endilgados. “Yo no estuve en el lugar de los hechos. Salí temprano con mi familia a comer y tipo 2.30 me fui a un boliche de la Mate de Luna con tres amigos y la mujer de uno de ellos. Nosotros salimos como a las 5.30 del boliche, o sea que yo no participé de lo que se me está acusando. Esa señora ya me agarró bronca; su hijo tenía problemas con mi mujer, pero yo con ella jamás los tuve. Nunca le hice nada y mucho menos voy a agredir una casa”, afirmó.