Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Resumen para apurados
- El gremio de Camioneros acordó en Argentina una suba salarial del 9,9% en seis tramos hasta febrero para actualizar los haberes básicos del sector.
- El pacto con las cámaras empresarias FAETYL y FADEEAC fijó un primer aumento del 1,8% en septiembre, elevando el salario básico por encima del millón de pesos.
- La pauta salarial, con ajustes mensuales menores al 2%, se alinea con el tope oficial del Gobierno y servirá de referencia para próximas negociaciones colectivas.
El gremio de Camioneros acordó una nueva paritaria que contempla un aumento salarial acumulado del 9,9% hasta febrero de 2027, con incrementos escalonados durante los próximos seis meses. La primera suba, correspondiente a septiembre, es del 1,8% y ya impacta sobre los salarios básicos de los trabajadores del sector.
El acuerdo fue firmado entre el sindicato que conduce Hugo Moyano, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
Según informó Mundo Gremial, el incremento de septiembre lleva los salarios básicos de los choferes de camiones por encima del millón de pesos mensuales, aunque el monto final que percibe cada trabajador depende de la categoría, la actividad y los adicionales correspondientes.
Cuánto cobra un camionero desde septiembre de 2026
Con el nuevo acuerdo salarial, los salarios básicos para los choferes de camiones quedaron establecidos de la siguiente manera:
Conductor de primera categoría: $1.095.276,83 mensuales o $45.636 por día.
Conductor de segunda categoría: $1.075.758,58 mensuales o $44.823 por día.
Conductor de tercera categoría, fletes al instante: $1.056.220 mensuales o $44.009,19 por día.
Estos valores corresponden a los básicos establecidos para septiembre y no necesariamente representan el salario de bolsillo, ya que pueden incorporarse adicionales, antigüedad, viáticos y otros conceptos según la actividad.
Cuánto cobran los conductores de grúas
La escala salarial también establece diferentes remuneraciones para los trabajadores que manejan grúas, de acuerdo con la capacidad de carga del vehículo.
Los básicos mensuales parten de $1.114.803,28 para los conductores de grúas de hasta 10 toneladas y operadores de autoelevadores.
En el extremo superior de la escala se encuentran quienes conducen grúas con una capacidad superior a las 300 toneladas, con un básico mensual de $1.996.413,45.
En esos casos, los valores diarios oscilan entre $46.450,14 y $83.183,89, según la categoría.
Cuánto cobra un chofer de camión de caudales
Para los trabajadores que se desempeñan como choferes de camiones de caudales, el nuevo básico mensual quedó establecido en $1.177.561,55, mientras que el valor diario asciende a $49.065,06.
Además, durante septiembre los trabajadores de esta actividad percibirán un adicional del 10% sobre el valor de los viáticos y la comida.
El acuerdo contempla un segundo tramo de ese adicional, también del 10%, que será abonado en enero de 2027.
Cuánto cobra un chofer con firma
Por su parte, los choferes con firma tendrán desde septiembre un salario básico mensual de $1.264.673,91.
Para una jornada laboral, el valor establecido es de $52.694,75.
Cómo serán los aumentos de Camioneros hasta febrero de 2027
El acuerdo salarial establece una suba acumulada del 9,9% durante los seis meses comprendidos entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.
El primer incremento es del 1,8% en septiembre, mientras que los restantes aumentos se aplicarán de manera escalonada durante los meses siguientes.
El esquema se encuentra dentro de la pauta de incrementos salariales que viene negociando el Gobierno con distintos sectores, con aumentos mensuales inferiores al 2%.
La información sobre la nueva escala salarial fue publicada por Mundo Gremial, que detalló los valores correspondientes a las distintas categorías de trabajadores alcanzadas por la paritaria de Camioneros.
Cuánto cobran los camioneros desde septiembre
Con el aumento aplicado este mes, los principales salarios básicos de Camioneros quedaron establecidos de la siguiente manera:
Conductor de primera categoría: $1.095.276,83 mensuales, con un valor diario de $45.636.
Conductor de segunda categoría: $1.075.758,58 mensuales, con un valor diario de $44.823.
Conductor de tercera categoría: $1.056.220 mensuales, mientras que el valor diario alcanza los $44.009,19.
En el caso de los choferes de camiones de caudales, el básico mensual quedó en $1.177.561,55, con un valor diario de $49.065,06. Además, reciben durante septiembre un adicional del 10% sobre viáticos y comida.
Por su parte, los choferes con firma tienen un básico mensual de $1.264.673,91 y un valor diario de $52.694,75.
Los montos corresponden a los salarios básicos establecidos por la nueva paritaria. El ingreso final de cada trabajador puede ser superior de acuerdo con los adicionales correspondientes a su categoría y actividad.