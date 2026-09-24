La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena

El recorrido del Circuito Activo será de aproximadamente 800 metros, desde la Casa del Adulto Mayor (Santo Domingo 220) hasta la plaza Procrear (Paraguay 100). La acreditación será a las 9 en la Casa del Adulto Mayor y la largada a las 9.15. El circuito inclusivo y de movilidad reducida está pensado para que también puedan participar personas con movilidad reducida, con un circuito dentro de plaza Procrear. La acreditación será a las 9.30 en plaza Procrear y la largada a las 9.45.