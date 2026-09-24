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La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena

La actividad se llevará a cabo el 1 de octubre.

La Maratón del Adulto Mayor se realizará en Yerba Buena
IMAGEN ILUSTRATIVA
24 Septiembre 2026

El próximo 1 de octubre llega la 1° Maratón del Adulto Mayor en Yerba Buena, una propuesta participativa e inclusiva, informó la Municipalidad de la “Ciudad Jardín”. La actividad tendrá dos circuitos pensados para que todos puedan participar de acuerdo con sus posibilidades. No hace falta ser un gran corredor ni tener experiencia: lo importante es animarse a participar, moverse y compartir.

El recorrido del Circuito Activo será de aproximadamente 800 metros, desde la Casa del Adulto Mayor (Santo Domingo 220) hasta la plaza Procrear (Paraguay 100). La acreditación será a las 9 en la Casa del Adulto Mayor y la largada a las 9.15. El circuito inclusivo y de movilidad reducida está pensado para que también puedan participar personas con movilidad reducida, con un circuito dentro de plaza Procrear. La acreditación será a las 9.30 en plaza Procrear y la largada a las 9.45.

Las preinscripciones se pueden realizar en el Centro de la Familia y en la Casa del Adulto Mayor. También, a través del siguiente formulario.

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