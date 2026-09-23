Dos bajas para la Selección: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión

Resumen para apurados
- Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la Selección Argentina por lesiones para los tres amistosos locales ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
- Almada sufrió un desgarro jugando en River y Foyth arrastra molestias musculares con Villarreal que le impidieron recuperarse a tiempo para la convocatoria.
- Pese a las bajas, ambos asistirán a la despedida de Lionel Messi de la Selección el 6 de octubre, mientras el cuerpo técnico evalúa alternativas en el plantel.
La Selección sufrió dos bajas para la triple fecha de amistosos que disputará en el país. La AFA confirmó que Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la convocatoria debido a diferentes problemas físicos.
“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó oficialmente la Asociación del Fútbol Argentino.
La situación de Almada encendió las alarmas durante el último partido de River. El mediocampista sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps durante el encuentro frente a Huracán por el Torneo Clausura y apenas pudo permanecer cinco minutos dentro del campo antes de ser reemplazado.
El futbolista deberá afrontar ahora su recuperación y no estará disponible para los próximos compromisos de la Selección.
Foyth, por su parte, arrastra molestias musculares que ya le habían impedido disputar los últimos partidos de La Liga con Villarreal. El defensor no consiguió recuperarse a tiempo y finalmente quedó fuera de la convocatoria.
Estarán presentes en la despedida de Messi
Argentina afrontará tres compromisos durante esta ventana internacional. El primero será contra Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso, el 3 de octubre, y cerrará frente a Benín, el 6 de octubre.
Este último encuentro tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina después de que el capitán anunciara su retiro del conjunto nacional.
Pese a haber sido desafectados por lesión, Almada y Foyth estarán presentes en el evento. Ambos formaron parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y acompañarán a Messi junto con sus compañeros de aquella consagración.
Por el momento, la AFA no anunció nuevas convocatorias específicamente para reemplazar a los dos futbolistas. Previamente ya se habían incorporado a la nómina Ezequiel "Equi" Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.
De esta manera, el cuerpo técnico deberá afrontar la triple fecha FIFA sin dos integrantes del plantel campeón del mundo, aunque ambos estarán en el Monumental para acompañar a Messi en una jornada que promete ser histórica.