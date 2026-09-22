La Selección volvió a entrenarse después del Mundial: juveniles, ausencias y trabajos diferenciados
El equipo de Lionel Scaloni comenzó en Ezeiza la preparación para los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico trabajaron de manera diferenciada, mientras que Lionel Messi se sumará más adelante.
Resumen para apurados
- La Selección de Scaloni volvió a entrenar este martes en Ezeiza para preparar tres amistosos tras el Mundial 2026, con caras nuevas y ausencias temporales.
- Con 31 futbolistas y varios juveniles en proceso de recambio, el plantel inició prácticas diferenciadas mientras aguarda la llegada paulatina de referentes.
- El ciclo incluirá duelos ante Bolivia y Burkina Faso, y culminará el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, en el partido de despedida de Lionel Messi.
La Selección volvió al trabajo. Después del Mundial 2026, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó este martes su primera práctica en el predio de la AFA en Ezeiza y comenzó formalmente la preparación para los tres amistosos que disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
La actividad comenzó a las 10 y contó con 31 futbolistas presentes. De ese grupo, 28 trabajaron en el campo, mientras que tres realizaron tareas diferenciadas.
Nicolás Tagliafico permaneció en el gimnasio, mientras que Thiago Almada y Tobías Andrada realizaron trabajos de fisioterapia.
El grupo todavía no está completo. Enzo Fernández y Juan Foyth arribarán en las próximas horas y posteriormente se incorporarán Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Estos últimos fueron convocados únicamente para participar del tercer amistoso de la ventana internacional.
Las caras nuevas del ciclo
La práctica también comenzó a mostrar algunas señales del proceso de renovación que atravesará la Selección después del Mundial.
Entre los jóvenes convocados aparecen Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, actualmente en Real Betis; y Román Vega, de Zenit.
Scaloni tendrá varios días para observarlos antes del primer compromiso. La Selección continuará entrenándose a las 10 hasta el sábado 26 de septiembre. El jueves, los últimos 15 minutos de la práctica estarán abiertos para los medios acreditados.
El domingo 27 será jornada libre y el plantel volverá a reunirse el lunes 28, desde las 16. En esa oportunidad, los primeros 30 minutos podrán ser observados por la prensa.
Un día después, a las 14.15, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del entrenamiento programado para las 15.30.
Argentina disputará su primer amistoso el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que tendrá aforo reducido debido a una sanción.
Luego recibirá a Burkina Faso, el sábado 3 de octubre en el Monumental. La gira terminará el martes 6, también en la cancha de River, frente a Benín, en una jornada que tendrá un significado especial: será el partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.