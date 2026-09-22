Ex Dánica: anunciaron nuevamente el cierre de la planta y el despido de 30 trabajadores

Resumen para apurados
- Dorada S.A. (ex Dánica) anunció el cierre de su planta en Llavallol y el despido de 30 operarios para el 30 de septiembre, argumentando una fuerte caída en el consumo.
- El gremio aceitero SOEIA denunció la medida ante Trabajo bonaerense tras recibir notas sin firma; la fábrica ya había frenado un cierre el año pasado vía subsidios PREBA.
- El conflicto entra en una semana clave con audiencias laborales para intentar frenar los despidos y preservar los puestos antes de la fecha límite estipulada para el cese.
La empresa Dorada S.A., ex Flora Dánica, comunicó el cierre de su planta ubicada en Llavallol y el despido de los 30 trabajadores que se desempeñan allí. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) rechazó la decisión y presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Según informó Data Gremial, la compañía habría comunicado a los empleados que la planta dejará de funcionar el próximo 30 de septiembre. Desde el gremio cuestionaron además la modalidad utilizada para informar la decisión: señalaron que los trabajadores recibieron un papel escrito a máquina y sin firma, en lugar de una carta documento.
La ex Dánica vuelve a anunciar el cierre de la planta
La planta de Dorada S.A. está ubicada en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y cuenta actualmente con unos 30 trabajadores. El establecimiento perteneció a la histórica marca Dánica y había retomado su actividad luego de un conflicto que también había puesto en riesgo los puestos laborales.
Ezequiel Roldán, secretario general del SOEIA, afirmó que el sindicato tomó conocimiento del nuevo anuncio el viernes y recordó que la empresa ya había intentado cerrar la planta durante el año pasado.
De acuerdo con el dirigente, en aquella oportunidad el sindicato realizó gestiones ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y logró que la compañía continuara funcionando. Entre esas negociaciones estuvo la incorporación de Dorada S.A. al programa PREBA del Gobierno provincial.
Roldán sostuvo que esas gestiones permitieron que la planta continuara operativa durante aproximadamente un año y medio más.
Aceiteros denunció el cierre ante el Ministerio de Trabajo bonaerense
Ante el nuevo anuncio, el sindicato presentó una denuncia ante la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires y espera que se convoque a una audiencia con la empresa.
“Tenemos esta noticia aberrante de que la empresa quiere cerrar nuevamente”, afirmó Roldán, quien atribuyó la situación a distintos factores mencionados por la compañía, entre ellos la caída del consumo.
El dirigente también cuestionó que, según su interpretación, los trabajadores vuelvan a quedar en el centro del conflicto y aseguró que el sindicato buscará preservar los puestos de trabajo, los salarios y el convenio colectivo.
La empresa comunicó el cierre con un papel escrito a máquina
Uno de los puntos que generó críticas del sindicato fue la forma en que se comunicó la decisión a los empleados.
Según Roldán, la empresa no utilizó una carta documento para informar el cierre, sino que entregó un papel escrito a máquina que, de acuerdo con el dirigente, tampoco llevaba firma.
El secretario general del SOEIA afirmó que el gremio mantendrá las gestiones ante las autoridades laborales y anticipó que espera una audiencia entre miércoles y jueves.
Mientras tanto, los 30 trabajadores de la planta permanecen a la espera de una definición sobre la continuidad de la fábrica y sus puestos laborales.
Un conflicto que vuelve a poner en riesgo 30 puestos de trabajo
El nuevo anuncio de cierre de la ex Dánica se produce después de un proceso de negociaciones que había permitido mantener la actividad de la planta durante el último año y medio.
Desde el SOEIA ratificaron que buscarán evitar los despidos y sostener la continuidad laboral de los trabajadores de Llavallol. La próxima instancia de negociación con la empresa y el Ministerio de Trabajo bonaerense será clave para determinar si el cierre previsto para el 30 de septiembre finalmente se concreta.