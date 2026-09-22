Ex Dánica: anunciaron nuevamente el cierre de la planta y el despido de 30 trabajadores

La empresa Dorada S.A., ex Flora Dánica, comunicó el cierre de su planta ubicada en Llavallol y el despido de los 30 trabajadores que se desempeñan allí. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) rechazó la decisión y presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.