La feligresía católica de Tucumán, en su fiesta más importante: cronograma de actividades en torno de la Virgen de la Merced

La celebración del 24 comenzará en la medianoche de hoy, a las 0, con el saludo a la Virgen y un homenaje de los gauchos. Después, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 se oficiarán misas. La ceremonia religiosa central, especial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, comenzará a las 11. A las 12 está previsto el traslado de la imagen de la Madre al Colegio Hermanas Esclavas.