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La feligresía católica de Tucumán, en su fiesta más importante: cronograma de actividades en torno de la Virgen de la Merced

Hoy y mañana se celebrarán misas, se rezará el rosario, y se harán procesiones en honor a la santa patrona de la provincia. Acto por la Batalla de Tucumán.

La feligresía católica de Tucumán, en su fiesta más importante: cronograma de actividades en torno de la Virgen de la Merced
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán celebra hoy y mañana la festividad de la Virgen de la Merced, patrona provincial, con misas y actos en la capital por su día y la Batalla de Tucumán.
  • Los festejos iniciaron el 15 de septiembre e incluyen procesiones, homenajes gauchos y una ceremonia especial junto a las Fuerzas Armadas en plazas y templos.
  • La conmemoración reafirma la profunda identidad cultural e histórica tucumana, convocando a miles de fieles y fortaleciendo la devoción popular cada año.
Resumen generado con IA

Además de la Batalla de Tucumán, por estos días se conmemora la festividad de la Virgen de la Merced, Virgen Generala y patrona de nuestra provincia. Los festejos en su honor comenzaron el 15 de septiembre y tienen hoy y mañana sus jornadas centrales, con actividades en la Basílica de la Merced y en las plazas de San Miguel de Tucumán. 

Hoy, la jornada comenzó a las 13 con la vestición de la Virgen y, a las 17, con la llegada de los misachicos. A las 19.30 se rezará la novena, que llega a su último día; y a las 20 se celebrará la santa misa, presidida por el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez. La jornada se cerrará a las 22, con el rezo del santo rosario en el atrio de la Basílica. 

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La celebración del 24 comenzará en la medianoche de hoy, a las 0, con el saludo a la Virgen y un homenaje de los gauchos. Después, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 se oficiarán misas. La ceremonia religiosa central, especial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, comenzará a las 11. A las 12 está previsto el traslado de la imagen de la Madre al Colegio Hermanas Esclavas. 

Por la tarde, desde las 16.30, se realizará el acto por la Batalla de Tucumán en la plaza General Manuel Belgrano. A las 17 arrancará la procesión y, a partir de las 18.30, la misa en la plaza Independencia. El traslado final de la Virgen está previsto para las 19.30; y la jornada terminará a las 22 con la misa del Peregrino en la Basílica.  

El cronograma de hoy  

- 13: vestición de la Virgen. 

- 17: llegada de los misachicos. 

- 19.30: rezo de la novena. 

- 20: santa misa presidida por el Obispo. 

- 22: santo rosario, en el atrio de la Basílica.  

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El cronograma de mañana  

- 0 (medianoche de hoy): saludo a la Virgen y homenaje de los gauchos. 

- 6, 7, 8 y 9: misas. 

- 11: misa por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

- 12: traslado al Colegio Hermanas Esclavas. 

- 16.30: acto por la Batalla de Tucumán, en la plaza General Manuel Belgrano. 

- 17: procesión. 

- 18.30: misa en la plaza Independencia. 

- 19.30: traslado final. 

- 22: misa del Peregrino, en la Basílica.

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