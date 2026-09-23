Cindy Crawford reapareció tras la muerte de su hijo Presley Gerber: las primeras imágenes

Las primeras imágenes de Cindy Crawford luego del fallecimiento de Presley Gerber

Dos días después de la pérdida, la figura internacional y su marido acudieron a la última residencia donde habitó el muchacho. Ambos llegaron hasta la vivienda a bordo de una camioneta Range Rover negra manejada por el empresario. Los paparazzi retrataron a la madre vestida con gorra de béisbol y anteojos oscuros en el asiento del acompañante.