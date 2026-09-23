Cindy Crawford reapareció tras la muerte de su hijo Presley Gerber: las primeras imágenes

Resumen para apurados
- Cindy Crawford y su esposo reaparecieron en Los Ángeles tras la muerte de su hijo Presley, de 27 años, ocurrida el 20 de septiembre por una presunta sobredosis.
- El joven falleció en una clínica de rehabilitación tras años de lucha contra las adicciones. La pareja visitó brevemente la última residencia de su hijo antes de retirarse.
- La tragedia generó conmoción en el espectáculo internacional, mientras la familia pidió estricta privacidad a la espera de las conclusiones de la investigación judicial.
La supermodelo Cindy Crawford reapareció públicamente tras la trágica muerte de su primogénito Presley Gerber a los 27 años. Fotografías recientes captaron a la estrella de las pasarelas conmovida junto a su esposo Rande en Hollywood.
El joven modelo falleció este domingo 20 de septiembre dentro de un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles. Las autoridades investigan una posible sobredosis mientras trascienden detalles sobre sus problemas de adicción.
Las primeras imágenes de Cindy Crawford luego del fallecimiento de Presley Gerber
Dos días después de la pérdida, la figura internacional y su marido acudieron a la última residencia donde habitó el muchacho. Ambos llegaron hasta la vivienda a bordo de una camioneta Range Rover negra manejada por el empresario. Los paparazzi retrataron a la madre vestida con gorra de béisbol y anteojos oscuros en el asiento del acompañante.
Visiblemente afectados, los progenitores permanecieron poco tiempo en la propiedad antes de retirarse del lugar. El portal británico Daily Mail difundió las capturas exclusivas de la atribulada familia. Esta salida representó la única aparición del matrimonio posterior al lamentable episodio.
El comunicado familiar y el entorno cercano
El difunto era el único varón del matrimonio y hermano mayor de Kaia Gerber, quien tiene 25 años. Tras confirmarse el deceso, el círculo íntimo optó por guardar reserva frente a la prensa. La familia emitió un escrito formal donde solicitó privacidad para afrontar este difícil trance.
En la etapa previa al desenlace, el joven había expuesto sus luchas vinculadas a la salud mental. Seis meses atrás realizó un polémico tratamiento buscando sanar de sus adicciones. El triste suceso generó profunda conmoción en el ambiente artístico internacional.