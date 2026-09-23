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Cada vez falta menos para los 21K de LA GACETA y Marathon ofrece un beneficio especial para los corredores

María Valdez Naval, coordinadora de Marketing de Marathon Deportes, contó en LG Play cómo acceder al 20% de descuento en productos Saucony.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marathon ofrece 20% de descuento en calzado Saucony a los inscriptos de los 21K de LA GACETA, que se correrán el 11 de octubre en Tucumán, para optimizar su preparación.
  • La promoción rige en sucursales locales ante la 4ª edición del evento, que incluye circuitos de 21K, 10K y 5K y busca facilitar el acceso a calzado técnico a los atletas.
  • La firma dispondrá además un espacio exclusivo para recibir a los competidores tras la carrera, afianzando el vínculo comercial con la comunidad deportiva regional.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva ya entró en su etapa decisiva. Faltan 17 días para los 21K de LA GACETA, que se correrán el domingo 11 de octubre en Tucumán, y mientras los runners aceleran sus entrenamientos también empiezan a prestar atención a todos los detalles que pueden ayudarlos a llegar mejor preparados. La cuarta edición de la competencia tendrá distancias de 21K y 10K competitivas y una alternativa participativa de 5K. 

En ese contexto, Marathon Deportes volvió a acercarse a la comunidad runner con un beneficio pensado especialmente para quienes serán parte de la carrera. María Valdez Naval, coordinadora de Marketing de Marathon Deportes, explicó en LG Play que los inscriptos tendrán un 20% de descuento en productos Saucony. 

La propuesta apunta también a uno de los momentos en los que más dudas aparecen entre quienes se preparan para una carrera: la elección del equipamiento. Para los corredores con experiencia, la decisión muchas veces pasa por cuestiones muy específicas, como el tipo de entrenamiento o la tecnología que buscan. 

“Los que corren conocen el producto, entonces ya van directo a lo que buscan. Eligen mucho zapatillas con placa de carbono. Por otro lado, si quieren una zapatilla que sea para hacer fondos, ya saben el modelo”, explicó Valdez Naval. En ese sentido, destacó que Saucony cuenta con diferentes alternativas y que Marathon intenta ofrecer opciones para distintos perfiles y presupuestos. “La comodidad es fundamental. En Marathon siempre intentamos ofrecer los mejores productos, con la mejor tecnología y con distinta variedad de precios”, agregó. 

La nueva colección de Saucony, además, ya está disponible en las sucursales de Marathon de 25 de Mayo 251 y de Yerba Buena, ubicada en el complejo Gómez Pardo, sobre avenida Presidente Perón 1900. 

Marathon también tendrá su espacio el día de la carrera

La experiencia continuará el 11 de octubre, cuando los corredores lleguen para afrontar alguna de las tres distancias. “El día de la carrera vamos a estar con nuestro stand para recibir a los corredores post competencia”, adelantó Valdez Naval. 

Así, mientras los participantes terminan de ajustar entrenamientos, equipamiento y objetivos, Marathon prepara una presencia especial para acompañarlos antes, durante y después de los 21K de LA GACETA.

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