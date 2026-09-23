Cada vez falta menos para los 21K de LA GACETA y Marathon ofrece un beneficio especial para los corredores

La cuenta regresiva ya entró en su etapa decisiva. Faltan 17 días para los 21K de LA GACETA, que se correrán el domingo 11 de octubre en Tucumán, y mientras los runners aceleran sus entrenamientos también empiezan a prestar atención a todos los detalles que pueden ayudarlos a llegar mejor preparados. La cuarta edición de la competencia tendrá distancias de 21K y 10K competitivas y una alternativa participativa de 5K.