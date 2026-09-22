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Fue medallista olímpico, se retiró y volvió por Argentina: la historia de Arsen Julfalakyan

El luchador nacido en Armenia se consagró campeón de los 77 kilos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A los 39 años, consiguió su primer gran título internacional representando al país.

Arsen Julfalakyan
Arsen Julfalakyan
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El luchador Arsen Julfalakyan ganó el oro en lucha grecorromana para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer al colombiano Jair Cuero en Rosario.
  • Medallista olímpico por Armenia y exdiputado, Julfalakyan se retiró en 2021. Tres años después regresó a la alta competencia representando a Argentina tras un cambio de vida.
  • A sus 39 años, la victoria otorga al país una presea dorada histórica y consolida el exitoso regreso internacional del atleta bajo una nueva bandera deportiva.
Resumen generado con IA

La historia de Arsen Julfalakyan difícilmente pueda explicarse únicamente por la medalla de oro que acaba de conseguir. A los 39 años, después de representar a Armenia, ganar una medalla olímpica, convertirse en campeón mundial, retirarse e incluso incursionar en la política, encontró en Argentina una oportunidad para regresar a la competencia.

Y la aprovechó. Julfalakyan se consagró campeón de los 77 kilogramos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputados en Rosario.

La definición tuvo además sabor a revancha. En el predio Rural Nave B, derrotó al colombiano Jair Cuero, justamente el rival que había conseguido vencerlo durante la fase de grupos.

Antes de llegar a la final, el argentino había mostrado su jerarquía en los cruces eliminatorios. Superó 8-0 al peruano Ryan Cubas y posteriormente dominó 9-0 al brasileño Joilson De Brito en las semifinales.

Así consiguió su primer título internacional de relevancia representando a Argentina, después de haber obtenido la medalla de plata en el Panamericano de Monterrey 2025.

De una familia olímpica a representar a Argentina

Julfalakyan nació el 8 de mayo de 1987 en Leninakán, actualmente Gyumri, Armenia. La lucha estaba presente en su familia desde mucho antes de su nacimiento: su padre, Levon Julfalakyan, fue campeón olímpico en Seúl 1988 representando a la Unión Soviética y posteriormente se convirtió en entrenador del seleccionado armenio.

Arsen comenzó formalmente con la lucha grecorromana a los 11 años y construyó una carrera extraordinaria. Representando a Armenia consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue campeón mundial en Taskent 2014. También conquistó el Europeo de 2009, fue subcampeón mundial en 2010 y obtuvo bronces mundialistas en 2011 y 2013.

Su historia deportiva, sin embargo, tuvo varios giros. Después de quedar eliminado en la primera ronda de Río 2016, no pudo llegar a Tokio 2020 tras perder un clasificatorio interno frente a Karapet Chalyan.

En julio de 2021 anunció su retiro. Para entonces también había desarrollado una carrera fuera del deporte: graduado en Relaciones Internacionales, fue diputado de la Asamblea Nacional de Armenia entre 2018 y 2020.

Tres años después decidió regresar a la competencia, esta vez representando a Argentina, y recuperó la motivación para competir al máximo nivel.

Santa Fe 2026 terminó entregándole una imagen difícil de imaginar cuando había decidido retirarse: Julfalakyan, campeón nuevamente, pero esta vez con la medalla de oro y la bandera argentina.

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