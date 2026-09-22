Fue medallista olímpico, se retiró y volvió por Argentina: la historia de Arsen Julfalakyan
El luchador nacido en Armenia se consagró campeón de los 77 kilos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A los 39 años, consiguió su primer gran título internacional representando al país.
Resumen para apurados
- El luchador Arsen Julfalakyan ganó el oro en lucha grecorromana para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer al colombiano Jair Cuero en Rosario.
- Medallista olímpico por Armenia y exdiputado, Julfalakyan se retiró en 2021. Tres años después regresó a la alta competencia representando a Argentina tras un cambio de vida.
- A sus 39 años, la victoria otorga al país una presea dorada histórica y consolida el exitoso regreso internacional del atleta bajo una nueva bandera deportiva.
La historia de Arsen Julfalakyan difícilmente pueda explicarse únicamente por la medalla de oro que acaba de conseguir. A los 39 años, después de representar a Armenia, ganar una medalla olímpica, convertirse en campeón mundial, retirarse e incluso incursionar en la política, encontró en Argentina una oportunidad para regresar a la competencia.
Y la aprovechó. Julfalakyan se consagró campeón de los 77 kilogramos de lucha grecorromana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputados en Rosario.
La definición tuvo además sabor a revancha. En el predio Rural Nave B, derrotó al colombiano Jair Cuero, justamente el rival que había conseguido vencerlo durante la fase de grupos.
Antes de llegar a la final, el argentino había mostrado su jerarquía en los cruces eliminatorios. Superó 8-0 al peruano Ryan Cubas y posteriormente dominó 9-0 al brasileño Joilson De Brito en las semifinales.
Así consiguió su primer título internacional de relevancia representando a Argentina, después de haber obtenido la medalla de plata en el Panamericano de Monterrey 2025.
De una familia olímpica a representar a Argentina
Julfalakyan nació el 8 de mayo de 1987 en Leninakán, actualmente Gyumri, Armenia. La lucha estaba presente en su familia desde mucho antes de su nacimiento: su padre, Levon Julfalakyan, fue campeón olímpico en Seúl 1988 representando a la Unión Soviética y posteriormente se convirtió en entrenador del seleccionado armenio.
Arsen comenzó formalmente con la lucha grecorromana a los 11 años y construyó una carrera extraordinaria. Representando a Armenia consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue campeón mundial en Taskent 2014. También conquistó el Europeo de 2009, fue subcampeón mundial en 2010 y obtuvo bronces mundialistas en 2011 y 2013.
Su historia deportiva, sin embargo, tuvo varios giros. Después de quedar eliminado en la primera ronda de Río 2016, no pudo llegar a Tokio 2020 tras perder un clasificatorio interno frente a Karapet Chalyan.
En julio de 2021 anunció su retiro. Para entonces también había desarrollado una carrera fuera del deporte: graduado en Relaciones Internacionales, fue diputado de la Asamblea Nacional de Armenia entre 2018 y 2020.
Tres años después decidió regresar a la competencia, esta vez representando a Argentina, y recuperó la motivación para competir al máximo nivel.
Santa Fe 2026 terminó entregándole una imagen difícil de imaginar cuando había decidido retirarse: Julfalakyan, campeón nuevamente, pero esta vez con la medalla de oro y la bandera argentina.