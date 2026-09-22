Fue medallista olímpico, se retiró y volvió por Argentina: la historia de Arsen Julfalakyan

De una familia olímpica a representar a Argentina

Julfalakyan nació el 8 de mayo de 1987 en Leninakán, actualmente Gyumri, Armenia. La lucha estaba presente en su familia desde mucho antes de su nacimiento: su padre, Levon Julfalakyan, fue campeón olímpico en Seúl 1988 representando a la Unión Soviética y posteriormente se convirtió en entrenador del seleccionado armenio.