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Fernanda Russo se quebró tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos: “Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”

La tiradora argentina volvió a consagrarse en los Juegos Suramericanos y alcanzó su sexta medalla dorada consecutiva en la competencia.

La tiradora Fernanda Russo pidió apoyo estatal para el deporte argentino.
La tiradora Fernanda Russo pidió apoyo estatal para el deporte argentino.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, la tiradora Fernanda Russo reclamó entre lágrimas mayor presupuesto y apoyo estatal para los atletas amateurs argentinos.
  • Russo logró su sexto oro consecutivo en el certamen, en 10 metros rifle individual y mixto, destacando al ENARD y al Ejército como su principal sostén ante la falta de recursos.
  • El triunfo impulsa su camino al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028; en diciembre competirá en el Panamericano en busca de asegurar una plaza clasificatoria directa.
Resumen generado con IA

Fernanda Russo volvió a subirse a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, pero su actuación deportiva quedó acompañada por un fuerte mensaje sobre la situación que atraviesan los atletas amateurs en Argentina. La tiradora de 26 años se quebró en llanto al referirse a las dificultades económicas que enfrenta el sector.

“Es muy triste la situación que está viviendo ahora el deporte amateur. El medallero es mentiroso, estamos donde estamos solo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios. Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”, expresó Russo.

La argentina también aprovechó la exposición para pedir mayores recursos destinados al desarrollo deportivo. “Si este es el espacio de visibilidad donde les puedo pedir por favor que pensemos en volver a poner el 1% para el desarrollo deportivo, ojalá que sirva”, señaló.

Russo agradeció particularmente al ENARD y al Ejército Argentino, al que definió como su principal sostén actualmente. Además, cuestionó las prioridades presupuestarias. “Entendemos que el deporte no es una política pública de prioridad y se entiende, pero también tenemos que entender cuánto es el sueldo de una persona que legisla”, afirmó.

Russo volvió a dominar en los Juegos Suramericanos

Más allá de su reclamo, Russo cerró otra destacada participación deportiva. Se consagró en la prueba individual de 10 metros rifle de aire con 249.1 puntos y también obtuvo el oro en la competencia mixta junto a Julián Gutiérrez.

“Sexto oro consecutivo en Juegos Suramericanos. Un broche de oro para empezar este camino a Los Ángeles, muy feliz”, expresó la atleta, que ya participó de tres Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

La tiradora consideró que el resultado representa un impulso importante de cara al nuevo ciclo olímpico. “Tiene un montón de historia personal esta medalla para mí. Poder mirar a Los Ángeles con una sonrisa y mirar para adelante con tres Juegos Suramericanos ganados de esta manera para mí ya es una tranquilidad”, explicó.

Russo también tiene otro objetivo inmediato fuera de la competencia. Actualmente estudia Gestión Deportiva y le quedan cinco materias para terminar la carrera.

Después llegará nuevamente el momento de apuntar al máximo desafío. En diciembre disputará un Panamericano que podría entregarle la clasificación directa para los próximos Juegos Olímpicos. “Hay Fer para rato”, aseguró.

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