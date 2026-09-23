El rincón de Córdoba con ríos, cascadas y piletas naturales que es ideal para una escapada

Un rincón dorado en el corazón de Punilla

Cabalango es un pueblo que se disfruta al ritmo del descanso, de los paisajes serranos, los paradores y los cursos de agua que permiten disfrutar en cualquier momento del deseo de un chapuzón. Las sierras bajas se conjugan con una de sus vertientes más destacadas, el arroyo Los Chorrillos, que se impone sobre el pueblo y se conforma como el corazón del paisaje. Este es el origen del resto del encanto de esta villa serrana, del que surgen piletas, pozones, cascadas y pequeñas playas de arena y piedras.