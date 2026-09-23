El rincón de Córdoba con ríos, cascadas y piletas naturales que es ideal para una escapada

Los pozones de agua que el azar de la naturaleza formó adquieren otra atmósfera cuando el tiempo estival se acerca. En esta temporada 2026, los cauces se completan con mallas de colores y chapuzones con un telón de fondo frondoso, coloreado con verdes de distintas tonalidades y al ritmo de las melodías que las galerías de árboles conforman en los tramos de los arroyos. En Cabalango, la tranquilidad brota de los ríos, las cascadas y las piletas naturales que se abren a cientos de turistas.
Rocas que se disponen como abanicos dejan caer agua sobre ellas, formando espejos que reflejan los faldeos serranos y las comunidades de árboles que resurgen al sol. Apenas a unos kilómetros de la concurrida Villa Carlos Paz, encajado en el Valle de Punilla entre masas de agua que definen su geografía, se descubre Cabalango, un pequeño poblado que no alcanza el millar de habitantes y que guarda el afán de descanso y disfrute de cientos de miles de turistas que asisten en las temporadas estivales.
Un rincón dorado en el corazón de Punilla
Cabalango es un pueblo que se disfruta al ritmo del descanso, de los paisajes serranos, los paradores y los cursos de agua que permiten disfrutar en cualquier momento del deseo de un chapuzón. Las sierras bajas se conjugan con una de sus vertientes más destacadas, el arroyo Los Chorrillos, que se impone sobre el pueblo y se conforma como el corazón del paisaje. Este es el origen del resto del encanto de esta villa serrana, del que surgen piletas, pozones, cascadas y pequeñas playas de arena y piedras.
El balneario municipal es el epicentro de la convocatoria en Cabalango, donde es posible acceder a las playas de arena, ollas y trampolines naturales entre las piedras. El paisaje se completa con las sierras bajas y la vegetación característica de esta zona de Córdoba. Las aguas del río adquieren tonalidades doradas, un rasgo distintivo del lugar.
Playas, relax y senderismo serrano
La zona también ofrece opciones de alojamiento como cabañas, hoteles y campings, por lo que es posible organizar una estadía y no solamente una excursión de un día.
Para quienes prefieren combinar el relax en las ollas de agua con la actividad física, la localidad despliega variados circuitos a pie. Un recorrido clásico invita a remontar el lecho del río desde el sector conocido como Los Socavones hasta la confluencia con el arroyo Cristal (también denominado Toro Muerto). Desde allí, los aventureros pueden continuar hacia Villa Flor Serrana o bien dejarse llevar por el curso serpenteante de la corriente hasta llegar a la famosa formación “Trompa de elefante”, donde funcionan áreas habilitadas para acampar.
El trazado urbano acompaña esta paz serrana: calles arboladas y viviendas de baja altura marcan el paso de quienes optan por caminar sin prisa. En ese paseo por el pueblo sobresale un hito cultural destacado: el Monumento al Indio Bamba, una emblemática escultura realizada por el artista cordobés Miguel Pablo Borgarello, inspirada en la conocida obra literaria “La leyenda sobre Bamba” de Ataliva Herrera.
Los parques de diversiones que componen a Cabalango
Más allá de sus encantos puramente naturales, Cabalango incorporó en los últimos años propuestas pensadas para el turismo activo y el entretenimiento familiar:
- Crazy Donkey - Multiparque de Montaña: Un complejo recreativo que combina circuitos en altura, puentes tibetanos y dos tirolesas (una de ellas con 500 metros de extensión). Además, posee una zona acuática con cuatro piscinas, toboganes e inflables.
- Fly Rock Canopy Adventure: Una opción orientada a la adrenalina que suma 700 metros de recorrido en tramos de canopy, muro de escalada, tirolesa y atracciones acuáticas.
- Desde Córdoba Capital: Se encuentra a unos 52 kilómetros (aproximadamente 45 a 50 minutos de viaje) ingresando por la Ruta Nacional N° 20.
- Desde centros turísticos vecinos: Dista a solo 8 kilómetros de Tanti y a unos 12 kilómetros de Villa Carlos Paz, lo que permite alternar la calma de sus riberas con la amplia oferta gastronómica y teatral de las ciudades aledañas.