Nicolás Repetto vuelve a la pantalla chica: cómo será el programa que marcará su regreso

El retorno será con un formato de juegos, en la línea de los envíos que lo llevaron a la popularidad en los años 90. La producción, que estará a cargo de Kuarzo, realizó un casting extenso para sumar humoristas y cantantes, que ya fueron seleccionados. Las grabaciones comenzarán en noviembre para que el show esté listo para su estreno en enero. La propuesta contempla la participación de invitados famosos junto a otros participantes desconocidos pero con talento, en una estructura que combina el juego con la dinámica de entrevistas que caracterizó a otros éxitos del conductor, como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre.