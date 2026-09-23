Nicolás Repetto vuelve a la pantalla chica: cómo será el programa que marcará su regreso
Tras tres décadas de sus mayores éxitos, el histórico conductor regresa a la pantalla de El Trece para liderar el prime time nocturno durante la temporada de verano. Juegos, humor y una incipiente polémica por el título elegido.
Resumen para apurados
- Nicolás Repetto regresará a El Trece en enero de 2027 para conducir un ciclo de juegos en el prime time nocturno, reemplazando durante el verano a Guido Kaczka.
- El envío, producido por Kuarzo, retomará el estilo lúdico de éxitos como Nico y Sábado Bus, tras años en los que el conductor estuvo volcado a formatos informativos.
- La vuelta de una figura histórica busca revitalizar el encendido estival de la televisión abierta con una fórmula clásica de entretenimiento y participación del público.
Pasaron unos 30 años desde que las cartas convergían al público telefónico con el del estudio en el juego del Siete y Medio o que la música marcaba el ritmo de la interacción entre el conductor y la audiencia, dando nacimiento al famoso “Decime, cuál, cuál es tu nombre”. Sucedieron tres décadas desde que Nicolás Repetto gestó los famosos formatos que pronto se convertirían en éxitos históricos de la pantalla chica y que ahora volverán renovados con el anuncio de regreso del presentador que se consagró entre los ‘90 y los 2000.
Nicolás Repetto volverá a formar parte de la programación argentina. El histórico conductor de ciclos como Sábado Bus, Fax y “Nico” dará inicio a un nuevo envío de distracción atravesado por otra época, distintos espectadores y otras dinámicas. A diferencia de su última participación en la televisión, en la que estuvo alejado de su tradicional show y se volcó a los programas de noticias, en esta ocasión Repetto retomará aquel estilo de la TV que lo catapultó hace 30 años: el formato de la música, los juegos y el humor en una constante tribuna con la gente.
La vuelta al prime time estival
El regreso de Repetto tendrá lugar durante el verano del 2027 y se encargará de liderar el prime time de Eltrece luego de que el lugar que ocupa Guido Kaczka con “Es mi sueño” quede vacante. El conocido conductor estaría de vacaciones por lo que el mando sería cedido al creador de “Fax”. La propuesta estará producida por Kuarzo, la misma empresa que trabaja con Kaczka -de la que es dueño, junto a sus socios- en sus diferentes proyectos televisivos.
El anuncio fue ratificado por Repetto, quien en una consulta del periodista Juan Etchegoyen confirmó los datos cruciales del nuevo ciclo. “Hola. Está confirmado. Programa de verano. Entretenimiento Noche”, aclaró en un mensaje telegráfico de WhatsApp. La respuesta llegó después de que circularan distintas versiones sobre el horario en el que se ubicaría el envío, con los nombres de Mario Pergolini y Guido Kaczka como referencias de franja horaria.
Los horarios del regreso de Repetto
El programa se emitirá de lunes a viernes a las 21:15, en el segmento nocturno de El Trece. La fecha de arranque está prevista para enero, cuando Kaczka se tome sus vacaciones habituales tras el fin de Es mi sueño, mientras que Pergolini retomaría Otro día perdido recién en marzo o abril.
El show llevaría una denominación que para algunos ya resuena algo controversial. De acuerdo con los rumores que circularon en los últimos días a través de las redes sociales, el nuevo ciclo se llamaría Clink Clank, en referencia a la recordada frase "¡Clink, caja!" que Repetto popularizó durante sus años al frente de diferentes emisiones. La propuesta estará centrada en juegos, entrevistas y la participación de invitados, con un formato pensado para toda la familia.
Preparativos para el estreno
“Creo que va a molestar a un periodista el nombre, porque hay uno que la dice todo el tiempo, es su sello. Es más, tiene un programa en stream que tiene ese mismo nombre”, señaló, nombrando a Juan Pablo Varsky y su ciclo de entrevistas llamado Clank.
El retorno será con un formato de juegos, en la línea de los envíos que lo llevaron a la popularidad en los años 90. La producción, que estará a cargo de Kuarzo, realizó un casting extenso para sumar humoristas y cantantes, que ya fueron seleccionados. Las grabaciones comenzarán en noviembre para que el show esté listo para su estreno en enero. La propuesta contempla la participación de invitados famosos junto a otros participantes desconocidos pero con talento, en una estructura que combina el juego con la dinámica de entrevistas que caracterizó a otros éxitos del conductor, como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre.