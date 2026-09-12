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Qué dijo Natalia Pastorutti sobre su divorcio y la inesperada respuesta que dio en una entrevista

Natalia Pastorutti confirmó su separación de Andrés Manini, su pareja durante más de 30 años y padre de sus dos hijos. La cantante habló por primera vez del tema, aunque dejó en claro que prefiere mantener los detalles de la ruptura en privado.

Natalia Pastorutti se separó de su esposo Andrés Manini tras tres décadas de relación
Natalia Pastorutti se separó de su esposo Andrés Manini tras tres décadas de relación La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Natalia Pastorutti confirmó en LAM su separación de Andrés Manini tras 30 años de relación, buscando resguardar la intimidad familiar.
  • La pareja se conoció en la adolescencia en Arequito y tuvo dos hijos; en los últimos meses habían trascendido rumores de crisis y discusiones vecinales.
  • Pastorutti se enfoca en su rol televisivo en El Trece y en la crianza de sus hijos, manteniendo bajo reserva legal y mediática los detalles del divorcio.
Resumen generado con IA

Natalia Pastorutti confirmó que su relación con Andrés Manini llegó a su fin después de más de tres décadas juntos. La cantante, de 44 años, se refirió a la separación de manera breve durante una entrevista con una cronista de LAM y evitó profundizar sobre los motivos de la ruptura.

La artista atraviesa además una nueva etapa profesional tras incorporarse a la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen de talentos de El Trece conducido por Guido Kaczka. En ese contexto, explicó que debió organizar sus compromisos laborales para poder continuar acompañando de cerca a sus hijos, Pascual y Salvador.

"Discusiones, peleas y gritos": Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación

Discusiones, peleas y gritos: Natalia Pastorutti confirmó su separación tras casi tres décadas de relación

"La familia está super bien", aseguró Natalia al hablar sobre su presente familiar. También contó que suele dejar a sus hijos en la escuela y que pidió a la producción concentrar las grabaciones en uno o un día y medio para poder regresar a su pueblo y estar con ellos.

Qué dijo Natalia Pastorutti sobre su separación

La cantante inicialmente evitó mencionar a Manini y se refirió a la importancia de estar presente para sus hijos. Sin embargo, cuando la cronista le preguntó directamente si continuaba en pareja con el empresario, finalmente confirmó la separación. "No, no, bueno... Con él estamos... Es una cuestión privada, pero los chicos siempre están bien, que es lo importante", respondió Pastorutti.

Con esas palabras, la artista dejó en claro que no tiene intención de exponer públicamente los detalles de la ruptura y eligió poner el foco en el bienestar de sus hijos.

Los rumores de separación de Natalia Pastorutti y Andrés Manini

Las versiones sobre una posible crisis entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini circulaban desde hacía un tiempo. Incluso, en una entrevista concedida a Clarín en junio, la cantante hizo referencia a su expareja como "el padre de sus hijos", una definición que ya había despertado especulaciones sobre la situación sentimental de ambos.

Pastorutti y Manini se conocieron durante la adolescencia en Arequito, el pueblo santafesino del que son oriundos. A lo largo de más de 30 años de relación formaron una familia y tuvieron dos hijos.

En las últimas semanas también surgieron versiones vinculadas con el estado de la relación. Según trascendió, vecinos del barrio privado de Arequito donde vivía la familia habrían escuchado discusiones entre la pareja.

Además, circularon versiones que hablan de un divorcio conflictivo, aunque Natalia no confirmó públicamente esa información ni brindó detalles sobre las circunstancias que llevaron a la separación. Por ahora, la cantante decidió mantener el tema en el ámbito privado y continuar enfocada en su trabajo y en el acompañamiento de sus hijos.

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