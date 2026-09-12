Qué dijo Natalia Pastorutti sobre su divorcio y la inesperada respuesta que dio en una entrevista

Qué dijo Natalia Pastorutti sobre su separación

La cantante inicialmente evitó mencionar a Manini y se refirió a la importancia de estar presente para sus hijos. Sin embargo, cuando la cronista le preguntó directamente si continuaba en pareja con el empresario, finalmente confirmó la separación. "No, no, bueno... Con él estamos... Es una cuestión privada, pero los chicos siempre están bien, que es lo importante", respondió Pastorutti.