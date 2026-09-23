Alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá lluvias intensas, nieve y Zonda este miércoles?

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este miércoles por lluvias, nieve y viento Zonda en seis provincias cordilleranas ante el avance de temporales.
- Se prevén hasta 100 mm de agua en Neuquén, Río Negro y Chubut, ráfagas de Zonda de más de 70 km/h en Cuyo y nevadas de hasta 20 cm en zonas de Santa Cruz.
- Las condiciones generarán baja visibilidad, marcado ascenso térmico y posibles complicaciones viales en los pasos cordilleranos a lo largo de la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por lluvias, nevadas y viento Zonda para este miércoles 23 de septiembre. Las advertencias alcanzan a seis provincias y a diferentes sectores de la cordillera.
El SMN mantiene una alerta naranja por lluvias para sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas áreas se esperan precipitaciones persistentes, que por momentos podrían presentarse con intensidad fuerte.
De acuerdo con el organismo, se prevén acumulados de entre 60 y 100 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.
En las zonas de mayor altura también existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de nieve, especialmente en el sector de la cordillera norte de Neuquén.Además, rige una alerta amarilla por lluvias para sectores de Neuquén y Chubut.
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza y San Juan
El pronóstico también contempla una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de Mendoza y San Juan. Según el SMN, se esperan vientos de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
El fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.
Alerta por nevadas en Santa Cruz
En tanto, el extremo cordillerano sur de Santa Cruz permanece bajo alerta amarilla por nevadas. El organismo prevé nieve persistente y de intensidad variable, con una acumulación estimada de 10 a 20 centímetros. Los mayores registros se esperan en las zonas cordilleranas.