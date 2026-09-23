EconomíaRural

Hoy arranca la Expo Agro Ganadera de la Sociedad Rural de Tucumán

Se inicia el Congreso Internacional de Drones.

Hoy arranca la Expo Agro Ganadera de la Sociedad Rural de Tucumán
Hace 2 Hs

“La tradición del campo, más viva que nunca”. Con esa consigna, arrancará hoy la Expo Agro Ganadera, organizada por la Sociedad Rural de Tucumán. En ese marco también se realizará el Congreso Internacional de Drones, en el predio ubicado en Camino del Perú 1.050, de Cebil Redondo. La Expo Agro Ganadera reúne animales, maquinaria, tecnología y experiencias únicas en un solo lugar. Todo el campo en la ciudad: tradición, innovación y futuro para vivirlo en familia, indicaron los organizadores.

Para la jornada inaugural está previsto un ciclo de charlas del Ateneo y, cerca de las 20, habrá una demostración de la Policía. Al día siguiente se hará el concurso de capones peruanos de paso y, por la noche, el acto central de la muestra, que cerrará con un show de drones. Para el viernes se prevé el remate de reproductores bovinos, mientras que el sábado se hará el remate de caballos criollos y carreras de criollos de América Tambores, una ceremonia que también podrá observarse el domingo al cerrar la muestra agroganadera.

Abre la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán

Abre la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán

Ecosistema de innovación

Bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el Congreso Internacional de Drones propone analizar el presente y el futuro de una tecnología que dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un ecosistema de innovación con aplicaciones que atraviesan prácticamente todas las actividades de la sociedad. El encuentro se desarrollará en la sede de Sociedad Rural de Tucumán y es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Sociedad Rural de Tucumán, Kampu SRL, y el Ing. Carlos Bermúdez. La propuesta combina conferencias magistrales, sesiones técnicas, paneles transversales, presentación de trabajos científicos, experiencias profesionales, demostraciones y espacios de intercambio, con una fuerte participación nacional e internacional. Los drones dejaron de ser dispositivos experimentales o herramientas reservadas a sectores especializados. Hoy forman parte de un ecosistema tecnológico que integra aeronaves, sensores, inteligencia artificial, comunicaciones y análisis de datos. Su principal valor consiste en observar, medir, intervenir y transportar de manera rápida y precisa, incluso en lugares de difícil acceso o en situaciones donde existe riesgo para las personas. A nivel mundial, su impacto se extiende a la agricultura, la minería, la energía, la infraestructura, la seguridad, las emergencias, la conservación ambiental, la logística, la investigación científica y la producción audiovisual. Permiten obtener información de alta resolución, automatizar tareas, reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de las decisiones. Todo eso se debatirá en el congreso

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