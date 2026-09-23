Hoy arranca la Expo Agro Ganadera de la Sociedad Rural de Tucumán

Ecosistema de innovación

Bajo el lema “Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible”, el Congreso Internacional de Drones propone analizar el presente y el futuro de una tecnología que dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un ecosistema de innovación con aplicaciones que atraviesan prácticamente todas las actividades de la sociedad. El encuentro se desarrollará en la sede de Sociedad Rural de Tucumán y es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Sociedad Rural de Tucumán, Kampu SRL, y el Ing. Carlos Bermúdez. La propuesta combina conferencias magistrales, sesiones técnicas, paneles transversales, presentación de trabajos científicos, experiencias profesionales, demostraciones y espacios de intercambio, con una fuerte participación nacional e internacional. Los drones dejaron de ser dispositivos experimentales o herramientas reservadas a sectores especializados. Hoy forman parte de un ecosistema tecnológico que integra aeronaves, sensores, inteligencia artificial, comunicaciones y análisis de datos. Su principal valor consiste en observar, medir, intervenir y transportar de manera rápida y precisa, incluso en lugares de difícil acceso o en situaciones donde existe riesgo para las personas. A nivel mundial, su impacto se extiende a la agricultura, la minería, la energía, la infraestructura, la seguridad, las emergencias, la conservación ambiental, la logística, la investigación científica y la producción audiovisual. Permiten obtener información de alta resolución, automatizar tareas, reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de las decisiones. Todo eso se debatirá en el congreso