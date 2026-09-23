Cartas de lectores: grúa

La Dirección de Tránsito municipal está encarnizada en una lucha desigual contra los automovilistas mal estacionados. Labran infracciones y acarrean autos en un tránsito caótico por la cantidad de vehículos que pueblan nuestras calles. En ciudades como La Plata y Mar del Plata se permite el estacionamiento en ambos lados de toda calle que sea posible, para paliar el déficit crónico de estacionamiento. En cambio, aquí la situación es aprovechada para generar multas y acarreos onerosos sobre una población que no encuentra dónde estacionar su vehículo para hacer un trámite express o un par de horas de trabajo sin dejar una porción importante de su sueldo siempre y cuando logre hallar un lugar, y ni hablar de los propietarios frentistas que no disponen ni del frente de su casa por disposiciones municipales. El problema ya está desde hace algunos años, y la única solución que aportan desde la municipalidad es multa y acarreo. La empatía no les cabe, pero eso es un detalle menor, ahora sus inspectores de tránsito rondan con cámaras fotográficas las calles y avenidas labrando infracciones de tránsito sin tener ninguna consideración.