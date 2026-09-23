Frederick Anderson, el diseñador de New York Fashion Week que hace su crochet en Buenos Aires

En una entrevista con Vogue previa al desfile, Anderson había profundizado sobre el punto de partida de la colección. Allí explicó que comenzó preguntándose por la manera en que Estados Unidos estaba llegando a sus 250 años y decidió abordar ese aniversario desde su propia mirada sobre el país y su historia. La inmigración y las diferentes procedencias culturales aparecen, dentro de su interpretación, como elementos que contribuyeron a formar aquello que hoy se identifica como estadounidense.