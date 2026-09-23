La paulatina mejora del templo de San Francisco

En la primera década de este siglo comenzó fuerte el impulso de restauración. El objetivo fue avanzar con la recuperación integral del edificio y preservar uno de los espacios históricos y culturales más significativos de la capital. La situación era muy compleja, porque la comisión había elaborado todos los planes de restauración pero no había fondos. Hasta que se logró consensuar apoyo financiero respetando los tiempos y los procesos de los especialistas. Así se fueron dando pasos que generaron expectativas positivas. Así se habilitó la pintura original de la iglesia y la reparación de los viejos techos. Se estudiaron los problemas en el suelo y en el subsuelo de la iglesia, la superposición de estructuras e instalaciones con las propiedades vecinas y se investigó la seria situación en el presbiterio y en la sacristía, necesitados de una intervención más profunda.