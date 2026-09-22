Los 21K de LA GACETA ya se viven en Concepción: corredores comenzaron a palpitar la carrera

Los 21K de LA GACETA comenzaron a sentirse también en el sur de la provincia. La Pista Municipal de Atletismo de Concepción fue escenario de un punto de activación de la previa de la carrera, con inscripciones, promociones y diferentes propuestas para quienes se acercaron al lugar. Vale recordar que la carrera se realizará el 11 de octubre en San Miguel de Tucumán.