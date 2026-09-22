Los 21K de LA GACETA ya se viven en Concepción: corredores comenzaron a palpitar la carrera
La Pista Municipal de Atletismo recibió un punto de activación con inscripciones, promociones y propuestas recreativas. Facundo Salazar y Karen Rey contaron cómo se preparan para competir y cuáles son sus objetivos.
Resumen para apurados
- LA GACETA realizó en Concepción una jornada de activación e inscripciones para atletas locales con miras a la media maratón 21K del 11 de octubre en la capital tucumana.
- El evento en la Pista Municipal incluyó juegos y entrega de suplementos, mientras corredores locales intensifican sus entrenamientos para afrontar las distancias de 10K y 21K.
- La iniciativa amplía la llegada de la prueba atlética al sur provincial, impulsando a competidores locales a buscar el podio y proyectar desafíos mayores para las próximas ediciones.
Los 21K de LA GACETA comenzaron a sentirse también en el sur de la provincia. La Pista Municipal de Atletismo de Concepción fue escenario de un punto de activación de la previa de la carrera, con inscripciones, promociones y diferentes propuestas para quienes se acercaron al lugar. Vale recordar que la carrera se realizará el 11 de octubre en San Miguel de Tucumán.
La activación también contó con diferentes propuestas para quienes se acercaron a la Pista Municipal. Marathon y Red de Colores organizaron juegos y entregaron premios, mientras que Al Palo repartió barritas proteicas entre los participantes. Hammer, por su parte, ofreció frutas e invitó a los presentes a conocer y sumarse a las actividades de su gimnasio.
La jornada permitió que corredores de la ciudad comenzaran a palpitar uno de los desafíos que tienen marcados en el calendario. Entre ellos estuvo Facundo Salazar, quien se inscribió y afrontará la competencia con una meta ambiciosa.
“Este año voy a correr por primera vez a nivel competitivo”, contó Salazar, que lleva varias semanas preparándose especialmente para la prueba.
A diferencia de quienes se acercarán con el objetivo principal de completar el recorrido, el concepcionense ya piensa en competir por los primeros lugares. “La idea de la competencia de LA GACETA de este año es sacar podio, por lo menos en mi categoría”, aseguró.
Para conseguirlo intensificó su preparación y pretende mantener el ritmo durante las próximas semanas. “Llevo un entrenamiento bastante intensivo este mes y espero que el mes siguiente también para poder llegar”, explicó.
Incluso ya piensa un paso más adelante. Si consigue cumplir su objetivo en esta edición, Salazar pretende aumentar la distancia. “La idea es que el próximo año lleguemos a los 21, si conseguimos el podio este año”, señaló.
Preparación
También participó de la actividad Karen Rey, de 32 años, integrante del club Sombra Team. Después de no haber podido competir el año pasado, esta vez se prepara para afrontar los 10 kilómetros.
“Entrenamos cuatro a cinco días por semana con intervalos de velocidad y fondos”, explicó Rey. Las sesiones más largas suelen quedar reservadas para los fines de semana debido a las obligaciones laborales.
“Los fondos son los sábados o domingos, cuando uno por ahí tiene más tiempo por el trabajo y demás”, agregó.
Para ella, la activación tuvo además un valor especial por haberse realizado en Concepción. “Estamos muy contentos de que se acerquen acá, al sur de la provincia, y nos traigan estas propuestas. Muy agradecidos por todo”, expresó.
Así, mientras continúa la preparación física de los corredores, los 21K de LA GACETA ya empezaron a ponerse en marcha en Concepción, donde algunos buscarán completar un nuevo desafío y otros, como Salazar, ya se animan a pensar en el podio.