DeportesMás deportes

Los 21K de LA GACETA ya se viven en Concepción: corredores comenzaron a palpitar la carrera

La Pista Municipal de Atletismo recibió un punto de activación con inscripciones, promociones y propuestas recreativas. Facundo Salazar y Karen Rey contaron cómo se preparan para competir y cuáles son sus objetivos.

ACTIVACIÓN. Ya se palpitan los 21K de LA GACETA en Concepción.
ACTIVACIÓN. Ya se palpitan los 21K de LA GACETA en Concepción. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA realizó en Concepción una jornada de activación e inscripciones para atletas locales con miras a la media maratón 21K del 11 de octubre en la capital tucumana.
  • El evento en la Pista Municipal incluyó juegos y entrega de suplementos, mientras corredores locales intensifican sus entrenamientos para afrontar las distancias de 10K y 21K.
  • La iniciativa amplía la llegada de la prueba atlética al sur provincial, impulsando a competidores locales a buscar el podio y proyectar desafíos mayores para las próximas ediciones.
Resumen generado con IA

Los 21K de LA GACETA comenzaron a sentirse también en el sur de la provincia. La Pista Municipal de Atletismo de Concepción fue escenario de un punto de activación de la previa de la carrera, con inscripciones, promociones y diferentes propuestas para quienes se acercaron al lugar. Vale recordar que la carrera se realizará el 11 de octubre en San Miguel de Tucumán.

La activación también contó con diferentes propuestas para quienes se acercaron a la Pista Municipal. Marathon y Red de Colores organizaron juegos y entregaron premios, mientras que Al Palo repartió barritas proteicas entre los participantes. Hammer, por su parte, ofreció frutas e invitó a los presentes a conocer y sumarse a las actividades de su gimnasio.

La jornada permitió que corredores de la ciudad comenzaran a palpitar uno de los desafíos que tienen marcados en el calendario. Entre ellos estuvo Facundo Salazar, quien se inscribió y afrontará la competencia con una meta ambiciosa.

“Este año voy a correr por primera vez a nivel competitivo”, contó Salazar, que lleva varias semanas preparándose especialmente para la prueba.

Los 21K de LA GACETA ya se viven en Concepción: corredores comenzaron a palpitar la carrera Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

A diferencia de quienes se acercarán con el objetivo principal de completar el recorrido, el concepcionense ya piensa en competir por los primeros lugares. “La idea de la competencia de LA GACETA de este año es sacar podio, por lo menos en mi categoría”, aseguró.

Para conseguirlo intensificó su preparación y pretende mantener el ritmo durante las próximas semanas. “Llevo un entrenamiento bastante intensivo este mes y espero que el mes siguiente también para poder llegar”, explicó.

Incluso ya piensa un paso más adelante. Si consigue cumplir su objetivo en esta edición, Salazar pretende aumentar la distancia. “La idea es que el próximo año lleguemos a los 21, si conseguimos el podio este año”, señaló.

Preparación 

También participó de la actividad Karen Rey, de 32 años, integrante del club Sombra Team. Después de no haber podido competir el año pasado, esta vez se prepara para afrontar los 10 kilómetros.

“Entrenamos cuatro a cinco días por semana con intervalos de velocidad y fondos”, explicó Rey. Las sesiones más largas suelen quedar reservadas para los fines de semana debido a las obligaciones laborales.

Los 21K de LA GACETA ya se viven en Concepción: corredores comenzaron a palpitar la carrera Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

“Los fondos son los sábados o domingos, cuando uno por ahí tiene más tiempo por el trabajo y demás”, agregó.

Para ella, la activación tuvo además un valor especial por haberse realizado en Concepción. “Estamos muy contentos de que se acerquen acá, al sur de la provincia, y nos traigan estas propuestas. Muy agradecidos por todo”, expresó.

Así, mientras continúa la preparación física de los corredores, los 21K de LA GACETA ya empezaron a ponerse en marcha en Concepción, donde algunos buscarán completar un nuevo desafío y otros, como Salazar, ya se animan a pensar en el podio.

Temas San Miguel de TucumánLuna21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán será sede de un Seminario Internacional de Karate Kyokushin

Tucumán será sede de un Seminario Internacional de Karate Kyokushin

Juegos Suramericanos 2026, día 3: la agenda completa de los deportistas argentinos

Juegos Suramericanos 2026, día 3: la agenda completa de los deportistas argentinos

El tucumano Ivo Chiapponi se subió al podio en los Juegos Suramericanos y consiguió el bronce en barras paralelas

El tucumano Ivo Chiapponi se subió al podio en los Juegos Suramericanos y consiguió el bronce en barras paralelas

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Fue medallista olímpico, se retiró y volvió por Argentina: la historia de Arsen Julfalakyan

Fue medallista olímpico, se retiró y volvió por Argentina: la historia de Arsen Julfalakyan

Lo más popular
El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
1

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser
2

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?
3

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
4

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
5

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
3

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
4

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Trump y el primer ministro del Reino Unido se reunieron y hablaron sobre Malvinas

Trump y el primer ministro del Reino Unido se reunieron y hablaron sobre Malvinas

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

Un entrenamiento que reflejó el momento de San Martín: seriedad, trabajo y tres futbolistas que buscan volver

Un entrenamiento que reflejó el momento de San Martín: seriedad, trabajo y tres futbolistas que buscan volver

Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Comentarios