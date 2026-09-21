21K de LA GACETA: cómo gestionar la mente para disfrutar la carrera y no sufrirla

Resumen para apurados
- Antes de la cuarta edición de los 21K de LA GACETA en Tucumán, el psicólogo Matías Fernández dio claves mentales para que los corredores disfruten la prueba sin padecerla.
- El especialista explicó cómo regular la ansiedad nocturna, dosificar el entusiasmo inicial para evitar el agotamiento y contrarrestar pensamientos negativos con foco positivo.
- Integrar pautas psicológicas permite a los atletas optimizar su rendimiento físico y transformar situaciones de estrés en experiencias deportivas placenteras y sostenibles.
A pocos días de la cuarta edición de los 21K de LA GACETA, la preparación física ya está casi hecha. Sin embargo, hay un aspecto que muchas veces se descuida y que puede marcar la diferencia entre disfrutar la carrera o sufrirla: la cabeza. El psicólogo deportivo Matías Fernández brindó una serie de recomendaciones para llegar al día de la competencia con la mente preparada.
Lo que sucede la noche anterior a un evento importante es lo que Fernández denomina "ansiedad anticipatoria". "La mente y el cuerpo entero se ponen en alerta y se preparan para lo que se viene", explica el especialista. Esa activación puede dificultar el sueño, pero el profesional aclara que "dormir pocas horas o casi nada la noche previa debido a la ansiedad no condicionará de manera excesiva el rendimiento final".
El mayor condicionante, sostiene, es el entrenamiento acumulado hasta ese momento: "La preparación física, la hidratación previa, el plan alimenticio, el descanso acumulado los días anteriores y la recuperación de lesiones. Quitarle una carga excesiva a lo que ocurre esa última noche ayuda a quitar presión, ya que obligarse a dormir no garantiza ni destruye el rendimiento del día siguiente".
Quienes prefieren no recurrir a psicofármacos para descansar suelen construir hábitos precompetitivos bien establecidos: horarios de desconexión del celular, ejercicios de respiración, meditación, visualización y la creación de un entorno favorable. "Estas estrategias son personales y deben ponerse a prueba antes de la competencia misma. A algunos les sirve aislarse o hablar de la carrera, mientras que a otros les ayuda socializar o distraerse", señala. "La clave está en el autoconocimiento: identificar qué acciones generan calma y cuáles activan la ansiedad para evitarlas", agrega.
La primera carrera
Para quien corre por primera vez, Fernández recomienda estar abierto y preparado para las sensaciones que la competencia va a generar. "Quien debuta y busca seguir haciéndolo debe priorizar el disfrute y vivir la experiencia de la manera más plena posible", afirma. Vivirlo plenamente va más allá de la preparación física previa. "Aunque se llegue con un entrenamiento excelente, la carrera presenta variables únicas: el entorno, los paisajes, correr solo o acompañado, el aliento de la familia, las sensaciones del propio cuerpo, los momentos donde uno se anima a acelerar o los imprevistos como el clima o el calor", detalla y añade: "Estar plenamente presente significa tener la mente abierta para interpretar tanto lo que sucede alrededor como lo que ocurre internamente".
Cuando la cabeza dice "basta"
"No se pueden evitar ni eliminar ciertos pensamientos o emociones durante una competencia; lo mejor que se puede hacer es gestionarlos", sostiene Fernández. Ante el mensaje de la mente exigiendo al cuerpo que pare para salir de la situación de estrés, hay que tener preparadas estrategias de afrontamiento claras. "Esto implica definir con qué pensamientos positivos se van a contrarrestar, dónde se va a poner el foco (en las sensaciones, el ritmo, la distancia restante o el entorno) y recordar qué experiencias o situaciones previas permitieron superar momentos difíciles para traerlas al presente cuando la cabeza intenta boicotear el esfuerzo", explica el psicólogo. "La clave está en el autoconocimiento y en un trabajo de introspección previo", subraya.
Las emociones también se gestionan
Correr es una forma de liberación de carga emocional a través del movimiento. "No hay que clasificar las emociones en positivas o negativas, sino en productivas o improductivas ante la competencia", recomienda Fernández. Ante emociones como la frustración, la tristeza o las preocupaciones acumuladas, hay que definir con claridad cómo canalizarlas durante la carrera. Y también las emociones consideradas "positivas" requieren gestión: "un exceso de entusiasmo o motivación no canalizado adecuadamente puede llevar a salir a un ritmo demasiado acelerado al principio y quedarse sin energía a mitad del recorrido", finaliza.
Cómo inscribirse a los 21K de LA GACETA
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la cuarta edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.