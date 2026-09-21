21K de LA GACETA: cómo gestionar la mente para disfrutar la carrera y no sufrirla

La primera carrera

Para quien corre por primera vez, Fernández recomienda estar abierto y preparado para las sensaciones que la competencia va a generar. "Quien debuta y busca seguir haciéndolo debe priorizar el disfrute y vivir la experiencia de la manera más plena posible", afirma. Vivirlo plenamente va más allá de la preparación física previa. "Aunque se llegue con un entrenamiento excelente, la carrera presenta variables únicas: el entorno, los paisajes, correr solo o acompañado, el aliento de la familia, las sensaciones del propio cuerpo, los momentos donde uno se anima a acelerar o los imprevistos como el clima o el calor", detalla y añade: "Estar plenamente presente significa tener la mente abierta para interpretar tanto lo que sucede alrededor como lo que ocurre internamente".