Cuál es el secreto para que un local comercial funcione en Tucumán

Muchas veces nuestro trabajo puede comenzar incluso antes de alquilar o comprar un inmueble. Analizar si una ubicación, una superficie o las características de un local realmente sirven para el negocio que se quiere desarrollar puede evitar decisiones costosas antes de comenzar la obra.
Porque diseñar también es una manera de poner una idea a prueba.
Cuando un negocio todavía está en la cabeza es difícil dimensionarlo, optimizarlo o saber cuánto va a costar. Al transformarlo en planos, imágenes y números podemos comparar alternativas y hacernos una pregunta fundamental: ¿qué función cumple cada metro cuadrado?
En un local comercial, cada metro cuesta y debería tener un propósito: vender, producir, almacenar, circular y sobre todo mejorar la experiencia del cliente.
Un local lindo no necesariamente es un buen negocio
La arquitectura tiene que funcionar cuando el negocio está completamente ocupado y ayudar al desenvolvimiento del personal, proveedores, deliveries sin parar de vender.
Y todo eso tiene que poder construirse dentro de una inversión razonable y en tiempos concretos.
Coordinar arquitectura, obra, instalaciones, equipamiento y proveedores permite reducir errores, retrabajos y demoras. Porque cuando se desarrolla un negocio, el tiempo de apertura también es dinero.
Pero un espacio comercial también comunica
Un local es parte de la identidad de una marca. Una marca sin identidad arquitectónica es, de alguna manera, como un equipo sin uniforme.
Por eso nos preguntamos qué queremos que una persona sienta cuando entra, cómo queremos que recorra el espacio y, principalmente, qué queremos que recuerde cuando se vaya.
El desafío está en encontrar el equilibrio entre experiencia, funcionalidad, estética e inversión.
Diseñar también es acompañar a quien decide invertir
En Dual hacemos arquitectura comercial desde Tucumán.
El estudio nació a fines de 2019 y hoy está integrado por los arquitectos Javier Ruiz Cabello, Juan Fara y Belén Juárez. Somos un equipo chico, lo que nos permite involucrarnos personalmente en cada proyecto y trabajar a la par de quienes están detrás de cada negocio.
Nos entusiasma participar de proyectos que hacen crecer Tucumán porque detrás de cada nuevo local, restaurante o emprendimiento hay alguien que decidió invertir, asumir un riesgo, generar puestos de trabajo y ofrecer algo nuevo a la ciudad.
Nuestro trabajo es ayudar a transformar esa decisión en un espacio que funcione, represente a la marca y contribuya a que el negocio crezca.