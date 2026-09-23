Seguridad Una madre acusa: comienza en Tucumán un juicio sin la intervención de un fiscal Por su lucha, una madre consiguió que el caso del homicidio llegue a debate. La importancia de cubrir el rol de querellante en una causa. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL LUGAR. Gonzalo Sebastián González fue ultimado por un policía en un confuso episodio registrado en Coronel Zelaya y pasaje Vera y Aragón. Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Carlos SaleInseguridadPatricio Char Tamaño texto Comentarios Lo más popular $1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino Ranking notas premium La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas