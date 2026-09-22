"Me siento amenazada": Evangelina Anderson contó que un hombre la acosa y la persigue

La denuncia de Sofía Gonet contra un hombre que habría amenazado a Homero Pettinato en la puerta de OLGA abrió una conversación sobre el acoso que sufren algunas figuras públicas. En ese contexto, Evangelina Anderson reveló que atraviesa una situación similar y que ya busca asesoramiento legal para denunciar a quien, según contó, la persigue y la amedrenta desde hace meses.