"Me siento amenazada": Evangelina Anderson contó que un hombre la acosa y la persigue

Resumen para apurados
- Evangelina Anderson reveló en televisión que sufre acoso y amenazas constantes por parte de un hombre, a quien denunciará ante la Justicia.
- La modelo relató en Telefe que el hostigamiento ocurre en redes y en su trabajo, motivada a hablar tras un caso similar denunciado por Sofía Gonet.
- El caso reabre el debate sobre el acoso a figuras públicas y la necesidad de recurrir a la Justicia para frenar el hostigamiento de fanáticos obsesivos.
La denuncia de Sofía Gonet contra un hombre que habría amenazado a Homero Pettinato en la puerta de OLGA abrió una conversación sobre el acoso que sufren algunas figuras públicas. En ese contexto, Evangelina Anderson reveló que atraviesa una situación similar y que ya busca asesoramiento legal para denunciar a quien, según contó, la persigue y la amedrenta desde hace meses.
La modelo y panelista de Cortá por Lozano (Telefe) se refirió al tema durante una emisión del programa y explicó por qué considera que ciertas demostraciones de admiración pueden transformarse en situaciones preocupantes.
“¿Sabés qué me pasa con este tema? El fanatismo sale de algo bueno como la admiración y uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando eso pasa a una obsesión y creen que tienen derecho sobre la vida del otro”, expresó.
Sus compañeros notaron que estaba especialmente sensible y le preguntaron si había vivido una experiencia parecida. Anderson confirmó que sí.
“Yo tuve una situación similar, fue en los últimos meses. Exactamente lo mismo que ella. Estamos justamente con el tema de la denuncia, por eso entiendo lo que está pasando...”, relató.
Cuando le consultaron si el acoso se producía únicamente a través de las redes sociales o si el hombre también se había presentado personalmente, la modelo fue contundente: “Todo”.
Anderson explicó que el señalado ya está identificado y que cuenta con asesoramiento jurídico. Según relató, sus abogados le recomendaron realizar una denuncia formal.
“Hay que denunciar. Al principio no lo veía como algo negativo, oscuro”, explicó.
Luego detalló cómo comenzó a escalar la situación: “Se cree que por una mirada, un autógrafo o un diálogo hay un tipo de vínculo... Ya asusta”.
La panelista también contó que, cada vez que bloqueaba al hombre, este encontraba la manera de volver a contactarla desde otra cuenta.
“Me decía cosas como ‘Te espero en la puerta de Telefe’. Entonces yo tenía que salir por otra puerta”, reveló.
Ante la pregunta de si se sentía amenazada por esa persona, Anderson respondió sin dudar: “Sí”. La modelo evitó brindar mayores detalles sobre el caso debido a que se encuentra preparando una denuncia. “No puedo contar mucho... Porque lo estoy por denunciar”, aclaró.
Durante su relato se mostró angustiada y preocupada por la situación que atraviesa.
La advertencia de Verónica Lozano
Minutos después de que Anderson compartiera su experiencia, Verónica Lozano tomó la palabra y se refirió directamente al hombre señalado.
La conductora confirmó la importancia de realizar la denuncia y decidió enviarle un mensaje contundente al acusado, a quien identificó por su nombre.
“Es importantísimo hacer la denuncia. Y en relación con la denuncia de Eva, esto lo voy a decir yo... No te acerques nunca más, porque si no yo mañana muestro tu foto acá, Fernando. ¿Ok? ¡Nunca más te acerques, nunca más escribas! Ya perdiste el trabajo...”, advirtió Lozano.
Anderson no realizó comentarios después de la intervención de la conductora. Las cámaras del programa, sin embargo, captaron su preocupación y angustia frente a la situación que había decidido hacer pública.