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Rafael Camara, la nueva joya brasileña que podría llegar a la Fórmula 1 en 2027

El piloto de 21 años, campeón de la Fórmula 3 y actual escolta de la F2, aparece como el elegido de Haas para reemplazar a Esteban Ocon. Su llegada permitiría que Brasil vuelva a tener dos representantes en la categoría después de más de una década.

Rafael Camara podría sumarse a la Máxima en 2027.
Rafael Camara podría sumarse a la "Máxima" en 2027.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El brasileño Rafael Câmara fue elegido por Haas para llegar a la Fórmula 1 en 2027 en reemplazo de Esteban Ocon, gracias a sus destacados resultados en categorías formativas.
  • El piloto de 21 años y miembro de la academia Ferrari fue campeón de la Fórmula 3 en 2025 y actualmente marcha segundo en el campeonato de la Fórmula 2.
  • Su ascenso devolvería a Brasil dos pilotos en la categoría tras más de una década y ampliaría la presencia latinoamericana en la parrilla junto a Colapinto y Bortoleto.
Resumen generado con IA

La presencia sudamericana en la Fórmula 1 podría sumar un nuevo protagonista en 2027. Rafael Câmara, una de las grandes promesas del automovilismo brasileño, aparece como el elegido de Haas para ocupar uno de sus asientos durante la próxima temporada.

El piloto de 21 años nació en Recife y pertenece al programa de jóvenes talentos de Ferrari, estructura en la que también cumple funciones como piloto probador.

Su crecimiento durante las últimas temporadas fue acelerado. En 2025 se consagró campeón de la Fórmula 3 y posteriormente dio el salto a la Fórmula 2. Allí volvió a mostrar rápidamente su potencial: actualmente ocupa el segundo puesto del campeonato y se encuentra apenas siete puntos por detrás del líder, Nikola Tsolov.

Ese rendimiento habría despertado el interés de Haas. Gene Haas, propietario de la escudería, y Ayao Komatsu, jefe del equipo, tendrían a Câmara como el elegido para incorporarse en 2027.

Un asiento que cambiaría la parrilla

En caso de concretarse la operación, el brasileño ocuparía el lugar de Esteban Ocon y tendría como compañero a Oliver Bearman. La dupla contaría además con un punto en común: ambos pilotos forman parte de la estructura de desarrollo de Ferrari.

La llegada de Câmara también tendría un significado especial para el automovilismo brasileño. Brasil podría volver a contar con dos pilotos simultáneamente en la Fórmula 1 por primera vez desde 2016, cuando Felipe Massa competía para Williams y Felipe Nasr lo hacía para Sauber.

Câmara se sumaría a Gabriel Bortoleto, actualmente vinculado a Audi, para conformar la nueva representación brasileña en la máxima categoría.

El posible movimiento aumentaría además considerablemente la presencia latinoamericana en la parrilla. Junto con Câmara y Bortoleto aparecen el argentino Franco Colapinto, con Alpine, y el mexicano Sergio “Checo” Pérez, con Cadillac.

Por ahora, Câmara continúa concentrado en su pelea por el campeonato de Fórmula 2. Pero su rendimiento y su vínculo con Ferrari ya lo colocaron frente a una oportunidad mucho mayor: convertirse en el próximo piloto sudamericano en dar el salto a la Fórmula 1.

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