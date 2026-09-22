F1 2026: por qué Imola podría reemplazar a Abu Dabi en la definición del campeonato

Por ahora, nada cambió en el calendario oficial. Qatar figura para el 29 de noviembre y Abu Dabi para el 6 de diciembre. Los organizadores de ambas carreras mantienen sus preparativos y sostienen que pueden ofrecer condiciones seguras. Sin embargo, la categoría necesita una alternativa para una decisión que afecta a los viajes, el traslado de los autos y el trabajo de cientos de personas.