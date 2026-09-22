F1 2026: por qué Imola podría reemplazar a Abu Dabi en la definición del campeonato
La categoría estudia correr el 6 de diciembre en Italia ante las dudas sobre la seguridad en Medio Oriente. Los equipos ya reservaron hoteles, aunque las dos pruebas siguen en el calendario y no hay una decisión oficial.
Resumen para apurados
- La Fórmula 1 evalúa cerrar su temporada el 6 de diciembre en Ímola en lugar de Abu Dabi debido a la creciente tensión y las dudas de seguridad en Medio Oriente.
- Equipos y organizadores ya reservaron hoteles y planifican la logística en Italia como prevención, mientras Qatar y Abu Dabi aún sostienen sus fechas oficiales en el calendario.
- De confirmarse el cambio, el trazado italiano coronaría al campeón bajo condiciones climáticas invernales y le daría al local Kimi Antonelli la chance de campeonar ante su público.
La Fórmula 1 tiene previsto terminar la temporada en Abu Dabi, pero trabaja con otro escenario: que el campeón se defina en Imola. El Autódromo Enzo e Dino Ferrari comenzó a preparar una posible carrera para el 6 de diciembre, en caso de que la situación en Medio Oriente impida disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi.
Por ahora, nada cambió en el calendario oficial. Qatar figura para el 29 de noviembre y Abu Dabi para el 6 de diciembre. Los organizadores de ambas carreras mantienen sus preparativos y sostienen que pueden ofrecer condiciones seguras. Sin embargo, la categoría necesita una alternativa para una decisión que afecta a los viajes, el traslado de los autos y el trabajo de cientos de personas.
Según informó Motorsport Italia, los equipos ya reservaron hoteles en Imola para el fin de semana del 6 de diciembre. En el circuito también se puso en marcha la planificación de la prueba. Son movimientos preventivos: la Fórmula 1 todavía no anunció la cancelación de ninguna de las dos fechas ni confirmó el regreso de Imola.
Organizar una carrera allí a comienzos de diciembre plantearía dificultades distintas de las habituales. El frío y las condiciones del terreno podrían impedir la instalación de algunas tribunas y reducir la capacidad de público. Para evitar que los vehículos queden en zonas embarradas, se estudia ubicar los estacionamientos sobre superficies pavimentadas y conectar esos sectores con el paddock y las gradas mediante autobuses.
La incertidumbre va más allá del circuito elegido. La evolución del conflicto regional puede modificar las condiciones para viajar y para asegurar tanto al personal como al material que los equipos deben enviar a cada Gran Premio. Al mismo tiempo, cancelar carreras sujetas a contratos comerciales tendría consecuencias económicas. Esa combinación explica por qué se prepara una salida sin que exista todavía una resolución sobre Qatar y Abu Dabi.
El posible cambio también alteraría el escenario deportivo. Kimi Antonelli lidera el campeonato de Pilotos con 292 puntos, 81 más que su compañero de Mercedes, George Russell. Si la disputa por el título llegara abierta a la última fecha y esa carrera se celebrara en Imola, el italiano tendría la oportunidad de consagrarse ante su público. Es una posibilidad, no una definición anticipada: todavía quedan carreras por disputar.
Mientras tanto, Imola avanza con los preparativos y las sedes del Golfo conservan sus fechas. La decisión sobre dónde terminará el campeonato sigue pendiente.