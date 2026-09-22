Estudiantes llegó a un acuerdo con Flamengo y jugará la semifinal de la Libertadores en UNO
El “Pincha” podrá mantener la localía en La Plata después de resolver la distribución de entradas para los hinchas brasileños. La ida se jugará el 15 de octubre y la revancha será una semana después en el Maracaná.
Resumen para apurados
- Estudiantes acordó con Flamengo disputar el 15 de octubre en el estadio UNO la ida de semifinales de Libertadores, tras garantizar 4.000 entradas al público visitante.
- La localía peligraba por la exigencia de Conmebol para un estadio de 32.000 personas, pero ambos clubes coordinaron una redistribución de ubicaciones para cumplir la norma.
- El Pincha buscará una ventaja como local antes de definir la serie el 22 de octubre en el Maracaná, con el objetivo de alcanzar la final del torneo en Montevideo.
Estudiantes de La Plata recibió una noticia importante de cara a las semifinales de la Copa Libertadores. Después de las dudas generadas alrededor de la capacidad para recibir público visitante, el club llegó a un acuerdo con Flamengo y podrá disputar el partido de ida en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO).
El principal inconveniente estaba relacionado con las exigencias de Conmebol para esta instancia. El estadio cuenta con una capacidad aproximada de 32.000 espectadores, pero Estudiantes debía garantizar 4.000 localidades para los hinchas visitantes.
Finalmente, las dirigencias de ambos clubes acordaron una redistribución de las ubicaciones que permitirá cumplir con ese requisito y mantener la localía en La Plata.
De esta manera, el primer encuentro de la serie se disputará el jueves 15 de octubre, desde las 21.30, en UNO.
Cuándo se jugará la revancha
Una semana después llegará la definición. Estudiantes visitará a Flamengo el jueves 22 de octubre, también desde las 21.30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
El equipo argentino buscará sacar una ventaja como local antes de afrontar la revancha en uno de los escenarios más exigentes del continente.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a Fluminense y Palmeiras. El primer encuentro se jugará el 14 de octubre en Río de Janeiro, mientras que la vuelta será el 21 en San Pablo.
Los ganadores de ambas llaves avanzarán a la gran final, programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Estudiantes llegará a esta etapa con varios frentes abiertos. La dirigencia analiza alternativas defensivas para reforzar el plantel antes del duelo continental, mientras el equipo también debe atender sus compromisos locales.
El “Pincha” viene de perder 2-1 frente a Lanús por el Torneo Clausura y tiene por delante la Supercopa Internacional contra Rosario Central. Sin embargo, la Libertadores aparece como uno de los grandes objetivos del cierre de temporada y ya tiene una certeza fundamental: la semifinal comenzará en UNO, con Estudiantes jugando ante su gente.