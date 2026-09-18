Con Estudiantes como único representante argentino, se definieron las semifinales de la Copa Libertadores

Resumen para apurados
- Estudiantes de La Plata clasificó a semifinales de la Copa Libertadores como único equipo argentino y enfrentará a Flamengo en octubre en busca de la final.
- El conjunto platense superó 2-1 en el global a Corinthians con un gol agónico en Brasil, en un cuadro semifinalista completado por Palmeiras y Fluminense.
- Las series se jugarán del 13 al 21 de octubre, definiendo a los clasificados que disputarán la gran final continental el 28 de noviembre en Montevideo.
Estudiantes de La Plata es el único representante argentino que sigue en carrera en la Copa Libertadores. Después de completar una intensa jornada de definiciones, quedaron confirmados los cruces de semifinales, con presencia de tres equipos brasileños. El “Pincha” enfrentará a Flamengo, mientras que Palmeiras y Fluminense protagonizarán la otra llave.
Estudiantes consiguió su lugar entre los cuatro mejores después de eliminar a Corinthians en una serie que tuvo un desenlace emocionante. El equipo platense se impuso por 2-1 en el resultado global y selló la clasificación con un gol agónico en San Pablo, que le permitió avanzar a una instancia que vuelve a tenerlo como protagonista.
Su próximo desafío será Flamengo, vigente campeón del certamen. El conjunto brasileño también sufrió para conseguir el pasaje, ya que comenzó perdiendo la revancha como local, aunque encontró el tanto del alivio cerca del final y terminó confirmando la clasificación con un global de 3-1.
Del otro lado del cuadro quedó un duelo completamente brasileño. Palmeiras avanzó después de una serie muy cerrada frente a Liga de Quito, que terminó resolviéndose mediante una definición por penales. Su rival será Fluminense, que dejó en el camino a Platense y completó el cuadro de semifinales.
Cuándo se jugarán las semifinales y dónde será la final
Los partidos de ida se disputarán entre el 13 y el 14 de octubre, mientras que las revanchas serán una semana más tarde, entre el 20 y el 21. En cada serie se invertirá la localía respecto del primer encuentro y, en caso de igualdad en el resultado global, la clasificación se resolverá mediante penales.
Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán por el título el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Así, Estudiantes tendrá por delante un nuevo desafío internacional ante Flamengo, mientras Palmeiras y Fluminense definirán al otro finalista de una Libertadores que vuelve a tener una fuerte presencia brasileña.