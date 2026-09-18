Con Estudiantes como único representante argentino, se definieron las semifinales de la Copa Libertadores

Cuándo se jugarán las semifinales y dónde será la final

Los partidos de ida se disputarán entre el 13 y el 14 de octubre, mientras que las revanchas serán una semana más tarde, entre el 20 y el 21. En cada serie se invertirá la localía respecto del primer encuentro y, en caso de igualdad en el resultado global, la clasificación se resolverá mediante penales.